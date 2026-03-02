PP destaca la ayuda de 310.000 euros de Diputación de Granada para recuperar la estación tras los efectos del temporal

El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, junto a la portavoz del PP de Monachil, Cristina Marín. - PP

MONACHIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP de Monachil (Granada), Cristina Marín, ha resaltado las propuestas realizadas por los empresarios de Sierra Nevada para destinar los 310.000 euros que la Diputación de Granada ha asignado de manera finalista a la estación debido a los efectos del temporal en las últimas semanas.

Esta subvención se suma a los 231.428 euros ya concedidos para la reparación de infraestructuras municipales y trabajos extraordinarios de limpieza, lo que supone más de 540.000 euros para Monachil.

Marín ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, en la que han compartido propuestas concretas para orientar el destino de los fondos de la institución provincial e invertir en la estación.

Ha agradecido la implicación de Francis Rodríguez, presidente de la Diputación, "que ha permitido una respuesta rápida y eficaz para paliar las consecuencias de las graves borrascas y ha estado sobre el terreno y cerca de los afectados".

Entre las necesidades planteadas está la accesibilidad y la seguridad peatonal, así como actuaciones relacionadas con la ordenación del tráfico y de las zonas de carga y descarga.

Marín ha recordado que "urge reforzar la gestión de residuos y habilitar un punto limpio vigilado que permita un tratamiento más eficiente y seguro".

Los empresarios también han destacado la importancia de invertir en el drenaje y el asfaltado en distintos puntos de la estación, además de avanzar en un plan de homogeneización estética que contribuya a modernizar Sierra Nevada y a avanzar en la experiencia de vecinos, trabajadores y visitantes.

La portavoz del PP llevará todas estas propuestas al pleno del ayuntamiento de Monachil, con el objetivo de que la inversión se traduzca en mejoras para la estación que redunden en el turismo y el empleo en el municipio.

Cristina Marín ha señalado que estas ayudas deben gestionarse con transparencia y que el grupo municipal trabajará "para que cada euro se invierta adecuadamente". "Si le va bien a Sierra Nevada y sus empresarios, Monachil gana", ha concluido.