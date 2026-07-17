PP destaca que la justicia "avala" la gestión del equipo de gobierno de Vegas del Genil (Granada)

La alcaldesa de Vegas Genil, María del Carmen Ros, y el teniente de alcalde, Cristian Gálvez. - PP

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vegas del Genil (Granada) y alcaldesa del municipio, María del Carmen Ros, ha mostrado su "satisfacción" tras las resoluciones judiciales y administrativas que han archivado o desestimado todas las denuncias presentadas contra el equipo de gobierno municipal, asegurando que "la Justicia ha desmontado por completo una campaña de acusaciones sin fundamento y ha avalado la gestión realizada por este Ayuntamiento".

Ros ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado íntegramente las denuncias por presunta falsedad documental y acoso laboral dirigidas contra la ella y el teniente de alcalde, Cristian Gálvez, "condenando además al denunciante, presidente de la plataforma Defiende Vegas del Genil, al pago de las costas judiciales".

Según informa el PP en una nota, "a ello se suma el archivo de otras denuncias por parte de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, así como la revisión de distintos expedientes por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y la propia Justicia, que han confirmado la legalidad de la actuación municipal".

Las denuncias cuestionaban, entre otros asuntos, el cambio del modelo de gestión de servicios públicos como la ayuda a domicilio, la limpieza viaria, la limpieza de edificios municipales y la jardinería.

Todos esos procedimientos han sido revisados por los organismos competentes sin que se haya apreciado irregularidad alguna.

"La verdad siempre termina imponiéndose. Hemos actuado con absoluta legalidad, transparencia y pensando únicamente en el interés general de nuestros vecinos. Quienes intentaron sembrar dudas utilizando denuncias infundadas han visto cómo la Justicia ha desmontado una por una todas sus acusaciones", ha afirmado María del Carmen Ros.

La alcaldesa ha lamentado que PSOE y Ahora Vegas actuaran "como altavoces de unas acusaciones falsas con el único objetivo de desgastar al equipo de gobierno" y ha reclamado "una rectificación pública".