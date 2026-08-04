El PP-A destaca el "liderazgo indiscutible" de Andalucía en la caída del paro: "Reflejan las políticas de Moreno"

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha destacado el "liderazgo indiscutible" de Andalucía en la reducción del paro y la creación de empleo, tras conocerse los datos del desempleo de julio con 9.661 personas menos hasta llegar a los 526.862 desempleados. Un dato que han contrastado con la subida en 19.517 personas del paro a nivel nacional.

Según ha subrayado el partido en una nota, estos resultados "reflejan el efecto positivo de las políticas del Gobierno de Juanma Moreno y de una Vía Andaluza basada en la escucha, la cercanía, el diálogo y el consenso para impulsar medidas acertadas y adaptadas a las necesidades reales de la sociedad".

"La caída registrada en Andalucía multiplica por más de siete la suma de los descensos contabilizados en Extremadura, Cantabria, Melilla y Ceuta, los otros cuatro territorios en los que también se redujo el paro", ha reseñado.

En estas línea, han señalado que en los últimos doce meses, el desempleo ha descendido en Andalucía en 63.993 personas, un 10,83%, encadenando 63 meses consecutivos de bajadas interanuales. "Andalucía ha aportado el 68,7% de toda la reducción del paro registrada en España en ese periodo; es decir, más de dos de cada tres parados menos del conjunto nacional", ha resaltado.

El PP-A ha puesto en valor que el descenso del paro se extienda a las ocho provincias. Cádiz lideró la bajada en julio con 3.479 desempleados menos, seguida de Sevilla, con 1.618, y Málaga, con 1.580. Estas tres provincias ocuparon las primeras posiciones del ranking nacional, mientras que Granada, Córdoba, Jaén, Almería y Huelva también cerraron el mes con menos personas inscritas en las listas del paro.

Asimismo, la mejora fue especialmente intensa entre las mujeres, que protagonizaron el 87,4% de la reducción total del paro en julio, con 8.453 desempleadas menos. El desempleo bajó también entre los hombres y en todas las franjas de edad. En términos absolutos, el mayor descenso se produjo entre las personas de 45 o más años, mientras que, en términos relativos, la reducción fue más intensa entre los menores de 25 años. Junto a la bajada del paro, "el balance anual de afiliación confirma la capacidad de Andalucía para crear empleo".

En los últimos doce meses, la comunidad ha sumado 106.159 afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento del 3,04%, por encima del conjunto de España. "Hoy, Andalucía cuenta con casi medio millón de cotizantes más que cuando gobernaba el PSOE", ha subrayado.

Andalucía alcanzó en julio un nuevo récord histórico, con 602.442 trabajadores por cuenta propia, tras sumar 173 autónomos en el mes. La comunidad mantiene de forma ininterrumpida desde mayo de 2021 el liderazgo nacional en este ámbito, mientras que en el conjunto de España el número de autónomos descendió en 103 personas. En el último año, Andalucía ha sumado 12.775 autónomos, el 22% de todas las nuevas altas registradas en el país

"A PESAR DEL AGRAVIO CONSTATE DEL GOBIERNO"

El PP-A ha resaltado la importancia de estos datos en un contexto de "agravio constante del Gobierno de Sánchez hacia la comunidad autónoma también en materia de empleo, siempre con el silencio cómplice de su delegada, María Jesús Montero".

En esta línea, el PP-A ha señalado que que Andalucía es la segunda comunidad autónoma que menos financiación recibe por desempleado en políticas activas de empleo, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana. "Un andaluz recibe 886,7 euros frente a los 2.512,5 euros que recibe un residente de Baleares o los 1.315,7 euros que recibe en Cataluña. Es decir, recibimos 337,8 euros menos por parado que la media", ha indicado.

El partido ha asegurado que estos datos "refuerzan la necesidad de seguir consolidando el liderazgo de Andalucía junto a trabajadores, empresarios y autónomos, con el compromiso de continuar trabajando para que cada vez más andaluces puedan encontrar un empleo y desarrollar un proyecto de vida en su tierra".

"Ante la parálisis de Sánchez, Andalucía pone de manifiesto la importancia de tener un gobierno estable con una hoja de ruta clara, que elabora y aprueba sus Presupuestos en tiempo y forma y que tiene un presidente, Juanma Moreno, que dedica su tiempo a gobernar, a mejorar los servicios públicos, a crear oportunidades y a ofrecer seguridad a las familias y a quienes quieren invertir y generar empleo", ha subrayado.