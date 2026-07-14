El PP destaca récord de autónomos y consolidación del empleo en Granada con las políticas de Juanma Moreno

El PP destaca el récord de autónomos y la consolidación del empleo en Granada. - PP

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP Manuel Francisco García ha puesto en valor la evolución del empleo en la provincia, que ha alcanzado un récord histórico con más de 71.000 autónomos y encadena cinco meses consecutivos de descenso del paro.

Granada ha reducido el desempleo cerca de un 8,5 por ciento en el último año y mantiene una evolución positiva con 376.186 afiliados a la Seguridad Social, unos datos que "confirman que las políticas del Gobierno de Juanma Moreno funcionan", ha dicho.

Manuel Francisco García ha asegurado que "cada nuevo autónomo, cada empleo creado y cada persona que abandona las listas del paro demuestran que las políticas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno están dando resultados y generando oportunidades para los granadinos".

"Hoy Andalucía ofrece estabilidad, seguridad y un entorno favorable para emprender e invertir como estamos comprobando en nuestra provincia", ha afirmado.

"Superar los 71.000 trabajadores por cuenta propia confirma que Andalucía se ha convertido en una tierra donde merece la pena emprender".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz ha impulsado durante los últimos años medidas para reducir trabas administrativas, favorecer la actividad económica y apoyar a quienes generan empleo y riqueza.

Asimismo, ha subrayado la tendencia positiva con cinco meses consecutivos de descenso del desempleo en la provincia de Granada, alcanzando los 376.000 afiliados a la Seguridad Social.

"Detrás de estas cifras hay miles de granadinos que hoy tienen una oportunidad laboral y emprendedores que han decidido poner en marcha su proyecto de vida en nuestra provincia", ha indicado.

García ha defendido que estos resultados son consecuencia de "una forma distinta de gobernar", basada en la estabilidad, el diálogo con los sectores productivos y el apoyo a empresas, autónomos y emprendedores.

"La vía andaluza está creando riqueza y empleo y ofrece seguridad a quienes quieren desarrollar su actividad económica en nuestra tierra", ha concluido.