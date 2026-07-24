El PP destaca que la sanidad en Guadix (Granada) cuenta "con más servicios, más profesionales y más inversión"

La parlamentaria andaluza del PP Celia Santiago. - PP

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP Celia Santiago ha destacado la "apuesta" del Gobierno andaluz por la sanidad pública en la comarca de Guadix, donde se han "reforzado los servicios con nuevo equipamiento tecnológico y mejorado la capacidad asistencial del Hospital de Alta Resolución y de los centros de Atención Primaria".

En este sentido, ha subrayado que la Junta ha destinado 571.000 euros a la incorporación de un nuevo TAC, una infraestructura "clave" para mejorar la capacidad diagnóstica del Hospital de Alta Resolución de Guadix.

A ello suma 416.000 euros para la renovación del equipamiento del bloque quirúrgico y del paritorio, 645.000 euros para consultas, pruebas funcionales y Urgencias, así como la adquisición de una unidad portátil de diagnóstico por imagen por valor de 60.000 euros, lo que supone una inversión superior a 1,6 millones de euros para seguir modernizando la asistencia sanitaria en la comarca.

La parlamentaria ha explicado que este "esfuerzo inversor ya está dando resultados, con 300 ingresos hospitalarios más en los dos últimos años, el doble de estancias hospitalarias y un refuerzo de la plantilla estructural".

Además, ha destacado la incorporación de nuevos servicios como la Unidad de Medicina Interna, el Hospital de Día Médico, la Farmacia Hospitalaria y el mantenimiento íntegro de la atención al embarazo, parto y puerperio yla inversión de más de 800.000 euros para la adecuación y mejora del centro de Hemodiálisis de Guadix.

Santiago ha recalcado que hoy Andalucía destina a la sanidad más de un 55 por ciento más de presupuesto que en 2018, "alcanzando cifras récord".

La parlamentaria ha resaltado, en Atención Primaria, inversiones de 323.309 euros para la adecuación del Centro de Salud de Pedro Martínez y de cerca de 96.000 euros para mejorar la climatización del Centro de Salud de Alquife.

"La sanidad pública de la comarca de Guadix cuenta hoy con más recursos y una mayor capacidad de respuesta gracias al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno", ha asegurado.