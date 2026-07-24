La Junta retira 500 kilos de "camalote" en un encharcamiento en Palomares del Río (Sevilla) cerca del Guadalquivir

Resultado de la actuación de la Junta de Andalucía en la que ha retirado 500 kilos de "camalote" en un encharcamiento en Palomares del Río (Sevilla) cercano al estuario del río Guadalquivir - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha neutralizado un foco de 500 kilos de jacinto de agua (Eichhornia crassipes), especie de planta conocida como "camalote" y que fue detectado el pasado 15 de junio en un encharcamiento en Palomares del Río (Sevilla).

Según ha informado la Junta en un comunicado, la intervención ha supuesto la retirada de una cantidad que aunque pueda "considerarse reducida" por su ubicación, a tan sólo dos kilómetros del estuario del río Guadalquivir, implicaba "un riesgo elevado de dispersión" hacia un ecosistema "especialmente vulnerable". Por ello, en los próximos meses, se realizará un seguimiento periódico para "eliminar posibles rebrotes" y garantizar que la especie "no vuelva a colonizar el entorno".

El "camalote" es una planta de rápido crecimiento que coloniza lagos, embalses y cursos fluviales formando densas alfombras flotantes que bloquean la luz, reducen el oxígeno disponible y desplazan a la flora y fauna autóctonas. Está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en la lista de especies preocupantes de la Unión Europea.

Esta especie puede llegar a "duplicar su biomasa" en un periodo aproximado de entre 5 y 14 días, lo que puede conllevar "graves dificultades" en la gestión hidráulica, ya que "afecta a la calidad del agua y genera impactos económicos y ecológicos significativos".

Además, según la Junta, es capaz de mantener sus semillas viables durante al menos 28 años, lo que hace "imprescindible una respuesta inmediata" para evitar su expansión y la floración veraniega, que "incrementa su capacidad de dispersión". En contexto, esta especie ha provocado "graves impactos" en otros sistemas fluviales de la geografía nacional que "llaman a la prevención" para evitar situaciones similares.

Así, el Ejecutivo autonómico mantiene activa la Red de Alerta Temprana, que permite "actuar con rapidez ante cualquier foco detectado", como ha ocurrido en Palomares del Río. Esta actuación se suma a las medidas que la Junta viene desarrollando frente a otras especies invasoras de alto impacto, como es el caso del alga asiática (Rugulopterix okamurae), que se hace presente de forma "masiva" en la costa andaluza, especialmente en el litoral gaditano.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado de "fuerza mayor y extrema necesidad" la situación generada por esta especie exótica y "ha reforzado su estrategia de protección de la biodiversidad y de prevención de daños ecológicos y económicos" en los ecosistemas andaluces.