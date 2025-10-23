El PP dice que "frente a castigo de Sánchez y Montero que dejan sin potencia eléctrica, Córdoba responde unida"

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP por Córdoba y parlamentaria andaluza, Araceli Cabello, ha asegurado este jueves que "frente al castigo de Sánchez y Montero a la zona norte de la provincia, que nos deja sin potencia eléctrica, Córdoba responde con unidad y determinación".

Así lo ha asegurado la popular en el transcurso de la Sesión de Control al Gobierno andaluz que ha tenido lugar esta jornada en el Parlamento autonómico, donde Cabello ha preguntado al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, sobre las alegaciones que la Junta presentará a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2023.

La parlamentaria ha asegurado que "la provincia es una tierra ambiciosa, con ganas de avanzar y seguir transformándose, pero una vez más vemos como el PSOE cierra las puertas". "No tuvo bastante con maltratarnos durante casi 40 años de gobierno en Andalucía, metiendo en un cajón proyectos cruciales y limitándonos la capacidad de crecer, sino que ahora desde el Gobierno central sigue el ninguneo y el castigo a la provincia", ha advertido.

Al respecto, ha citado que "el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto a excluir del plan de inversiones 2026-2030 la esperada mejora de la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba". "Un nuevo mazazo al futuro de más de 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches", ha dicho Cabello, quien no entiende que "el gobierno de Sánchez y Montero siga maltratando a la zona norte en todo lo que significa progreso".

"No es sólo el aumento de la capacidad eléctrica, se une también la negativa a la autovía de la N-432, la negativa a las conexiones de agua, los pésimos servicios ferroviarios, etc", ha lamentado, para recordar que "llevamos años sufriendo un abandono descarado por parte del Gobierno central, años de promesas incumplidas, de anuncios propagandísticos sin ejecución, de mentiras, de discriminación territorial insoportable". "Los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato estamos hartos de humo y frustración", ha mantenido la popular.

"AUMENTO DE POTENCIA FUNDAMENTAL"

Para Cabello, "el aumento de la capacidad y potencia eléctrica es fundamental para atraer inversión, desarrollar proyectos industriales, crear empleo, fomentar las energías renovables y luchar contra el reto demográfico que azota esta zona".

"La provincia, al igual que el resto de Andalucía, quiere ser locomotora, pero estamos sufriendo un auténtico embudo energético sin que el gobierno de Sánchez y Montero hagan nada por solucionarlo", ha dicho, al tiempo que ha enfatizado en "la unidad de todas las instituciones --Junta de Andalucía, Diputación, empresarios y sindicatos-- que han firmado una declaración institucional conjunta en apoyo a la ampliación de la red eléctrica en la zona norte de la provincia".

Al hilo, ha expresado que "el PP de Córdoba se une a esa declaración y seguirá reclamando lo que Córdoba necesita", al tiempo que ha valorado las alegaciones que el Gobierno andaluz presentará a esta planificación del Ejecutivo central.