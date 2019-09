PP-A dice que no va a contribuir al "pim pam pum político" sobre la listeriosis: "Lo importante son las personas"

Publicado 21/08/2019 12:36:21 CET

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha afirmado que no va a contribuir al "pim pam pum político" en relación al brote de listeriosis que ha causado el consumo de una carne mechada y que ya afecta a 131 personas, con 523 posibles casos bajo sospecha, habiéndose producido este lunes el primer fallecimiento de una afectada, una anciana de 90 años.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha afirmado que "lo importante ahora mismo son las personas y no podemos perder esa perspectiva". "No podemos entrar en un pim pam pum político que me parece de una bajeza absoluta y de una falta de responsabilidad política", ha indicado.

Para el dirigente 'popular', "en estos momentos hay que estar con las personas afectadas y más adelante se dirimirán las responsabilidades administrativas y políticas". "Pero no vamos a participar ni a contribuir en este pim pam pum político que me parece de una falta de respeto absoluto con las personas afectadas", ha zanjado.

Si bien, cabe recordar que el PP andaluz pedía este martes explicaciones al Ayuntamiento de Sevilla, al que consideraba "la única administración responsable" del brote de listeriosis por ser la institución "competente" en los controles alimentarios.