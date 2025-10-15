PP-A dice que Sanz es la "persona adecuada" para resolver problemas en la sanidad y quien comparecerá en debate general

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha considerado que Antonio Sanz, nombrado como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, es la "persona adecuada" para resolver los problemas en el sistema sanitario público, como el relativo a los cribados del cáncer de mama, y el que, de hecho, comparecerá la próxima semana en un debate general en el Pleno del Parlamento al respecto.

Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya anunciado que Antonio Sanz será finalmente el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana, como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Martín ha valorado "muy positivamente" el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad porque a lo largo de los años ha "demostrado que siempre es la persona adecuada para solucionar problemas".

Asimismo, ha destacado que la próxima semana comparecerá en un debate general sobre la situación de la sanidad pública en el Parlamento, donde el PP-A "defenderá la gestión" del Gobierno andaluz y la "celeridad" a la hora de afrontar el problema con el cribado del cáncer de mama.

Desde hace unos dos años, los partidos de la oposición de izquierdas, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, llevan pidiendo la celebración de un debate general en el Parlamento sobre la situación de la sanidad pública andaluza, algo a lo que el PP-A se ha estado oponiendo porque "no existía objetivamente nada que justificara un debate general sobre la situación de la salud pública que ellos planteaban como el fin del mundo", según Martín.

Sin embargo, ahora el PP-A sí han decidido apoyar que se celebre la próxima semana porque lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama, según ha añadido el portavoz parlamentario, "ha generado una preocupación importante no solo en las mujeres afectadas, sino en todos los andaluces" y, por tanto, es una "cuestión importante que hay que tratar".

A su juicio, ese debate será una "oportunidad" para que el Gobierno andaluz y el PP-A expongan cómo "se ha afrontado el problema" con el cribado del cáncer de mama desde una posición "responsable" y "sensible".

Los pasos del Gobierno andaluz han sido, según Toni Martín: Se ha "reconocer el problema" y "asumir el error"; pedir "perdón a las personas afectadas"; "informar en todo momento con transparencia de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo"; poner marcha un plan de choque para afrontar el problema para que "no vuelva a suceder más"; asumir "responsabilidades políticas" con la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo, y nombrar a un nuevo consejero de Sanidad.

"Por lo tanto, es una oportunidad para que el Gobierno andaluz y el grupo parlamentario popular pongamos en valor también esa forma de responder ante los problemas", ha señalado Toni Martín, quien ha contrapuesto la manera de actuar del Ejecutivo andaluz con la que tiene el Gobierno central ante problemas como el surgido con las pulseras antimaltrato.

Ha criticado que a los partidos de la oposición siempre todo les parezca "mal" y sólo les baste con la "dimisión" del presidente de la Junta. Ha denunciado que, concretamente, el PSOE-A esté afrontando el problema del cribado del cáncer de mama como "una oportunidad de oro para echar a Juanma Moreno" y "no le preocupa nada las mujeres afectadas".

"Todo es una sobreactuación y están sobre excitados porque creen que tienen un arma política para desgastar a Juanma Moreno", según ha señalado Toni Martín, para quien los partidos de la oposición "no quieren que se solucione el problema, sino que quieren que les llegue hasta las elecciones".