PP en la Diputación de Jaén pide a Reyes que "apoye sin ambages" el aeropuerto Granada-Jaén

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha pedido al presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que "mire por los jiennenses en lugar de por sus intereses partidistas y apoye sin ambages" al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Asimismo, ha instado a Reyes a negociar con la Diputación de Granada "un plan conjunto de promoción y financiación" del aeopuerto.

Los populares han recriminado a Reyes su "actitud prepotente e irresponsable" en la Mesa del Aeropuerto de este jueves y le han acusado de "falsear datos, faltar al respeto y proferir descalificaciones personales contra su homólogo en una Diputación hermana como es la de Granada", lo que provocó, según el PP, que el presidente de la Diputación de Granada abandonara la Mesa del Aeropuerto.

Camacho ha advertido de que "la política de bandos" no puede poner en riesgo la marca Jaén en el aeropuerto. "Si cuando en la Diputación de Granada gobierna el PSOE el aeropuerto se apoya porque es de Jaén y cuando lo hace el PP ya no, perdemos todos; Jaén, sus empresarios y su sector turístico no pueden pagar esa factura".

Para Camacho, en lugar de reclamar a la Junta una lanzadera al aeropuerto que ya "suprimió la Junta del PSOE", lo que tiene que hacer el PSOE en la Diputación de Jaén es "asumir su responsabilidad" y empezar por lo que está en su mano, como es "apoyar con más recursos a la promoción y reabrir la oficina de información turística del aeropuerto, cerrada por la Diputación de Jaén en 2021".

Ha añadido que la Diputación de Jaén "tiene dinero para regar a de recursos" a los ayuntamientos del PSOE, pero no para apoyar la terminal más cercana a la provincia con más de un millón de pasajeros anuales y que lleva su nombre. Frente a ello, según Camacho, la Diputación de Granada "ha pasado de invertir 2,8 millones de euros en 2023 a más de 4,8 millones en 2025, pasando de once a 15 conexiones con el actual equipo de gobierno".

Por todo ello, ha instado a Reyes a que "rectifique" y "se siente a trabajar con Granada en un plan conjunto de promoción y financiación" porque defender el nombre de Jaén en el aeropuerto es "apostar por nuestros empresarios, el empleo y el futuro de la provincia" y "la Diputación debe estar a la altura".