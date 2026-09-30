PP-A lee ante el Parlamento un manifiesto en apoyo a Ceuta tras "bloquear" la izquierda una declaración institucional

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, da lectura a un manifiesto de apoyo a Ceuta junto a la escultura de Hércules situada en el exterior del Parlamento. A 30 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha leído este miércoles un manifiesto en defensa de Ceuta y de la integridad territorial de España ante la escultura del Hércules con las columnas y los leones de la sede del Parlamento, tras el "bloqueo" de los partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, a que se emitiera una declaración institucional del Pleno.

En una comparecencia ante los medios de comunicación y acompañado de los miembros del Grupo Popular, Martín ha explicado que han intentado que en el Pleno del Parlamento que se va a desarrollar este miércoles y jueves se emitiera una "declaración institucional" en apoyo a los ceutíes, a la ciudad autónoma y a la españolidad de Ceuta y Melilla, pero "nos hemos encontrado con que los grupos de izquierda han bloqueado la unanimidad que hace falta" para emitir una declaración.

"No nos van a callar", ha querido dejar claro Toni Martín, quien ha recordado el hecho de que los tres grupos de izquierdas no hayan permitido la tramitación de dos proposiciones no de ley del PP-A sobre Ceuta por afectar en varios de sus puntos a competencias del Gobierno central: "Le ponen mordaza a esta Parlamento".

En cuanto al contenido del manifiesto leído por Toni Martín, se expresa apoyo, afecto y solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y con sus instituciones, así como el reconocimiento por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y demás servicios de emergencia.

Se recoge el "profundo pesar por la pérdida de vidas humanas", y se reafirma "la indiscutible soberanía española de Ceuta y Melilla".

Asimismo, se insta al Gobierno central "a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos y medios del Estado para recuperar la normalidad", y se reclama un esfuerzo permanente en seguridad, defensa, justicia, sanidad y educación en la ciudad autónoma.

Otra demanda al Ejecutivo nacional es que aplique "los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico y de cooperación bilateral para la devolución o expulsión de las personas extranjeras que permanecen" en Ceuta.

Asimismo, el PP-A considera necesario reclamar al Reino de Marruecos el "cumplimiento efectivo de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales, dentro del marco jurídico aplicable".