PP-A espera que el Gobierno "no vuelva a engañar a los agricultores": "No pueden más en una situación extrema"

Publicado 02/02/2020 13:36:24 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP-A, Yolanda Sáez, ha recalcado este domingo el apoyo de su partido a los agricultores que reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lealtad y defensa de nuestros productos en Europa" ya que, ha argumentado, "los agricultores no pueden más, están viendo como su trabajo no se ve recompensado, no cubren ni los costes de producción, lo que está llevando a una situación extrema a miles de familias en toda Andalucía".

Sáez se ha referido también a la reunión anunciada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias, y ha indicado que "esperamos que Planas no engañe una vez más a los agricultores como ya ha hecho en otras ocasiones, porque el gobierno de Sánchez no cumple lo que dice".

Sáez ha considerado que "es lamentable que haya tenido que pasar más de un año desde que empezaron las reivindicaciones del sector,

al que Sánchez ha ninguneado en todo este tiempo, para que el gobierno decida reunirse con el sector".

"La pasividad del ministro de Agricultura y del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha vuelto hacer que los agricultores se volvieran a manifestar para pedir soluciones a un problema que es de Estado", y ha señalado, a este respecto, que "es más necesaria que nunca que la posición del Gobierno de la Nación sea leal con la Junta de Andalucía y con el sector, no puede haber divisiones ni miradas o actuaciones partidistas, hay que hacer visible en Bruselas una unión férrea y un apoyo incondicional desde el gobierno de España".

Como ha destacado la vicesecretaria de Desarrollo Rural del PPA, "el Gobierno de Juanma Moreno sí ha atendido a los agentes que representan al sector, tanto del olivar como del sector hortofrutícola, desde el minuto uno que lo solicitaron". Así, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha puesto al servicio del sector todos los mecanismos que tiene el Gobierno Andaluz dentro de sus competencias.

Por ello ha valorado el diálogo permanente del gobierno de Juanma Moreno con el sector a través de las organizaciones agrarias, así como las iniciativas que ya se han presentado para paliar los efectos de la competencia desleal, el Brexit, los aranceles, o la sequía, como el compromiso de poner en marcha un instrumento financiero que permita dar liquidez al sector con préstamos a interés cero y sin exigencia de garantía, aumentando este planteamiento de 300 millones a 750 millones, lo que ayudará al sector a paliar situaciones como los aranceles, la sequía, las inundaciones o la crisis de precios".

De igual modo, ha subrayado que "vamos a defender a los agricultores donde tengamos que hacerlo. Necesitamos un ministerio proactivo en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, que entre otras cuestiones traslade a la Unión Europea que se tiene que hacer cargo de las producciones nacionales y defender que llegue un precio justo al agricultor".

Además, ha considerado necesario que "España inicie una nueva etapa con la implantación de una nueva ley de cadena alimentaria que permita cubrir los costes de producción, como lo ha hecho Francia, y evite márgenes abusivos en la comercialización perjudicando la rentabilidad del agricultor".

Asimismo, Sáez ha reclamado que "los mecanismos de mercado de la

próxima PAC permitan mecanismos de crisis y actualización de los umbrales de referencia para el almacenamiento de aceite, un trabajo riguroso e incansable en la UE para conseguir una PAC fuerte que no nos haga perder fondos y una defensa fuerte contra los aranceles impuestos en EEUU".

"Necesitamos una mayor actuación en los puntos de inspección fronterizos, una inspección efectiva para que las reglas sean las mismas para todos, hay que evitar la competencia desleal que se está haciendo", ha añadido.

En definitiva, ha afirmado que "necesitamos que el Gobierno de Sánchez se ponga a trabajar por Andalucía porque hasta el momento lejos de ayudar a los andaluces no hace más que ponernos piedras en el camino". "Mientras que a otras comunidades se les pone una alfombra roja, el gobierno de Sánchez asfixia Andalucía y más que ayudar a Andalucía vemos claramente que está intentando paralizar la creación de empleo y la bajada de impuestos que se está llevando a cabo en nuestra comunidad por el Gobierno de Juanma Moreno".

"Nos han quitado 26 millones de euros de financiación extraordinaria para atender a los MENA, siendo Andalucía la comunidad que más menores inmigrantes recibe, se niegan a aumentar los 4.000 millones de financiación autonómica que necesitamos para costear los servicios públicos en Andalucía y tenemos que acudir a los tribunales ante el atraco de Pedro Sánchez a todos los andaluces al negarse a devolver a nuestra comunidad los 537 millones de IVA, que pertenece a todos los andaluces porque es dinero que han pagado ellos".

Por último, ha criticado que Susana Díaz y el PSOE-A defiendan al PSOE y a Sánchez antes que a los andaluces, lo que ha considerado como "una traición a Andalucía".