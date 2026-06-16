PP exige al alcalde de Jaén que se disculpe por "los graves descalificativos" dirigidos al portavoz popular

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JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que pida disculpas públicamente por lo que entienden como "graves descalificativos" hacia el portavoz popular, Agustín González.

En un comunicado, han lamentado "los insultos y faltas de respeto" hacia su portavoz. En este punto, han señalado que no van a aceptar que el alcalde "pretenda tapar con insultos las preguntas que sigue sin responder" sobre el arrendamiento del edificio de Correos para albergar dependencias municipales.

Para el PP, pedir explicaciones y exigir transparencia sobre una operación anunciada en Jaén en torno al edificio de Correos no es "carroña política", como ha apuntado el alcalde, sino "responsabilidad institucional".

Añaden que no intentan paralizar proyectos de ciudad, sino de "saber por qué el Ayuntamiento de Jaén pretende asumir una inversión millonaria en un edificio que no es de titularidad municipal, bajo qué condiciones se plantea ese arrendamiento, durante cuánto tiempo, con qué informes y con qué garantías para el interés general".

Para los populares, que el alcalde haya optado por "el insulto, la descalificación personal y la evasiva", "reafirma las sospechas expuestas por el Grupo Popular". "Ese nerviosismo no es habitual en quien no tiene nada que esconder. Si todo es tan transparente como dice el señor Millán, lo lógico habría sido enseñar el expediente, explicar la cronología y aclarar los contactos mantenidos", señalan desde el Grupo popular.

Por último, han hecho hincapié en que "no ha acusado al alcalde de formar parte de ninguna trama", sino que han planteado públicamente "preguntas razonables" y la transparencia "no se demuestra con ataques personales, sino con documentos".