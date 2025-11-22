El PP exige al alcalde que prosiga la regularización de 2.000 viviendas asimiladas fuera de ordenación

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén exige al alcalde, Julio Millán, que agilice la tramitación de los expedientes para regularizar más de 2.000 viviendas, cuyos propietarios han presentado formalmente la solicitud preceptiva sin recibir respuesta municipal. En concreto, solicitan la legalización de sus edificaciones asimiladas fuera de ordenación (AFO).

Según ha detallado la formación en una nota, la concejal Carmen Colmenero ha precisado que, durante el mandato de gobierno del PP, la Gerencia de Urbanismo inició el proceso administrativo para regularizar las viviendas AFO, un "objetivo prioritario" en esa época. Según ha precisado Colmenero, así lo demuestra el hecho de que personal específico llevara a cabo la labor para resolver un problema "que ha vuelto a enquistarse tras la moción de censura".

Así, la paralización del proceso, analizada en la reunión del PP con representantes de la Unidad de Gestión Vecinal y de diversas asociaciones, entre ellas las de Puente Jontoya y Puente de la Sierra, constituye "un perjuicio para los afectados", con las que el Grupo Popular "comparte preocupación por el retraso de un trámite que es preceptivo para normalizar la situación de sus viviendas".

Por esta razón, Colmenero ha propuesto al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más que aceleren los tiempos administrativos "en lugar de ralentizar el proceso iniciado por el Grupo Popular", y les solicita, en concreto, que adopten medidas "que propicien la regularización de viviendas a través de los planes especiales previstos en la ley autonómica de sostenibilidad del territorio".

En contexto, la formación ha informado que la situación afecta también a propietarios que de manera individual presentaron la solicitud de regularización antes de 2021, año en el que se establece en la normativa andaluza la prevalencia de los planes especiales. En cualquier caso, con independencia de la fórmula escogida por los propietarios, el PP ha pedido soluciones para ellos al equipo de gobierno, "que permanece inactivo".

Precisamente, la "falta de iniciativa" del equipo de gobierno "abona el escepticismo de los propietarios", según ha criticado la concejal del PP, quien ha instado al alcalde, al PSOE y a Jaén Merece Más a que trabajen para "propiciar el retorno de la confianza vecinal". Al respecto, les ha pedido que prosigan la labor acometida durante el mandato popular "para encauzar la regularización de las viviendas".