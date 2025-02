El PP exige al Ayuntamiento de Jaén que ejecute el proyecto de mejora integral que "dejó preparado" en la calle Coruña

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha sostenido que el "único compromiso" del equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más con el barrio de Peñamefécit ha sido la realización de "pequeñas reparaciones" que no atienden a las "verdaderas necesidades" de los vecinos, y ha exigido que ponga en marcha "de inmediato" el proyecto de mejora integral de la accesibilidad y renovación urbana que "se dejó preparado" en la calle Coruña y en la plazoleta de acceso al Mercado.

"Este barrio no puede conformarse con migajas ni con actuaciones mínimas para la foto. Un alcalde debe atender con seriedad a los barrios, especialmente a uno tan emblemático como Peñamefécit, con proyectos ambiciosos y transformadores", ha señalado el concejal 'popular' Antonio Losa.

Por parte del edil, se critica en una nota que la reciente actuación del PSOE es "especialmente sangrante" después de que el anterior equipo de Gobierno "dejara diseñado y con presupuesto asignado un proyecto de mejora integral en la calle Coruña y en la plazoleta de acceso al mercado de Peñamefécit".

"Se trata de una intervención con una inversión de 148.524 euros más IVA, que contemplaba la sustitución de 1.750 metros de pavimento, la renovación de mobiliario urbano, la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento, y el pintado integral de la fachada y cerrajería del mercado, mejorando así un espacio clave para el comercio del barrio", ha explicado.

Sin embargo, el concejal ha criticado que "en lugar de poner en marcha esta intervención, el actual equipo de Gobierno se ha limitado a arreglar unos pocos metros cuadrados de pavimento, como si eso fuera suficiente para atender las necesidades de un barrio que lleva años esperando mejoras reales. Eso no es gobernar con ambición ni con responsabilidad".

"No vamos a permitir que, por segunda vez, Julio Millán deje abandonados en sus pretensiones a los comerciantes del Mercado de Peñamefécit", ha indicado Losa, ya que "el anterior equipo de Gobierno consensuó con ellos la renovación de toda la fachada del Mercado para dar una nueva imagen al espacio comercial, y ahora el PSOE quiere dejar este proyecto en un cajón, una vez más". "Es la segunda vez que no atienden las demandas de los comerciantes en menos de dos meses al frente del Ayuntamiento, demostrando que sus prioridades no están con los vecinos ni con la revitalización del comercio local", ha añadido el concejal.

Losa ha insistido en que "no es necesario esperar a futuros fondos europeos cuando ya existen proyectos listos para ejecutarse". "Lo único que deben hacer es sacarlo a licitación y cumplir con su obligación. No pueden seguir manteniéndolo en un cajón por motivos sectarios", ha afirmado.

Desde el Grupo Popular exigen al alcalde y al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, que actúen con responsabilidad y den luz verde "de inmediato" a este proyecto. "Peñamefécit merece mucho más que parches y fotos. Merece inversiones serias, planificadas y ejecutadas con diligencia. No hay excusas para seguir demorándolo", ha concluido Losa.