El PP exige la convocatoria de la Mesa del Aeropuerto para evitar la supresión de vuelos entre Granada y Madrid

Publicado 08/01/2019 16:22:22 CET

GRANADA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado este martes que se convoque de urgencia una reunión de la Mesa del Aeropuerto de Granada para "evitar la supresión" de los vuelos de Iberia que conectan, a primera y última hora del día, Granada con Madrid.

En una comparecencia conjunta de sus portavoces en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, Rocío Díaz y José Robles, el PP ha insistido en que dicho órgano con representación de las instituciones granadinas se reúna, tal y como hizo "tras la cancelación de vuelos que han afectado a Granada este verano".

Los populares han reprochado al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), que haya guardado hasta hoy un "absoluto silencio" respecto a este tema, postura que ha criticado también en la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, y en los representantes del Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía.

Así, han instado al regidor local y al presidente de la Diputación, José Entrena, a que actúen con "la misma celeridad que empleaban para formular sus exigencias al Gobierno de España cuando gobernaba el PP y que, además, las realicen con la misma intensidad", reclamando soluciones y no reuniones para "salir al paso de las situaciones que les incomodan".

Rocío Díaz ha declarado que sin estos vuelos se pierde "competitividad económica, empresarial y turística", al tratarse de unas conexiones muy demandadas por cuestiones laborales y de negocios, al igual que por viajeros que las utilizan "para poder conectar con otras ciudades a través de Madrid".

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, José Robles, ha señalado que no se cree que la Subdelegación del Gobierno "no supiera nada de lo que está ocurriendo en este momento".

"No puede ser que la compañía no haya transmitido a Fomento y al Gobierno de España que a partir del 1 de abril no iba a operar", ha asegurado Robles, quien ha trasladado su preocupación por lo que ha denominado como "insolvencia e incompetencia" de José Entrena al frente de la Diputación.