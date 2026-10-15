PP exige a la Diputación de Jaén el abono "urgente" de los atrasos a la plantilla de la residencia López Barneo

Archivo - Acceso a la Residencia José López Barneo/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha exigido al equipo de gobierno socialista el abono "urgente" de los atrasos salariales que, según el PP, se adeudan a la plantilla de la residencia López Barneo --gestionada por la Administración provincial--, así como la puesta en marcha del nuevo sistema de climatización en dicho centro.

Camacho ha indicado en un comunicado que los trabajadores acumulan cerca de cinco meses --desde el pasado mes de junio-- sin percibir los complementos correspondientes a la nocturnidad y al trabajo en días festivos. El portavoz popular ha calificado esta situación de "inadmisible" en una administración pública que "se jacta cada año de tener decenas de millones de euros de remanentes".

"Es sencillamente intolerable que los empleados lleven desde junio sin percibir unos complementos fundamentales para sus salarios", ha criticado el portavoz del PP, quien ha recordado que se trata del personal que sostiene la atención diaria de las personas dependientes. A su juicio, "no se puede exigir la máxima dedicación mientras la Diputación ningunea sus derechos retributivos".

Asimismo, Camacho ha censurado la falta de funcionamiento del nuevo sistema de climatización aprobado para la residencia y ha exigido celeridad para que esté operativo al cien por cien, evitando así que los usuarios "vuelvan a padecer temperaturas extremas". "Con el deficiente sistema actual o se asan o se mueren de frío", ha aseverado.

Aunque el portavoz popular ha valorado que la presión de su grupo haya forzado ciertas mejoras previas --como la renovación de mobiliario, la recuperación del médico o la incorporación de un empleado de Servicios Generales a tiempo completo para mantenimiento--, ha advertido de que las actuaciones se han quedado "a medias".

En este sentido, y basándose en el testimonio de los propios trabajadores, ha señalado que se han dejado estancias sin pintar por el hecho de no estar abiertas al público y que aún queda mobiliario en un estado "deplorable" sin arreglar ni sustituir. "Los residentes y profesionales merecen algo más que un simple lavado de cara en las zonas visibles", ha dicho el portavoz popular.

Por último, ha criticado que al PSOE "se le llene la boca presumiendo de Servicios Sociales gracias en gran medida a las transferencias del Gobierno de Juanma Moreno, pero no mueva un dedo hasta que el PP denuncia su parálisis".