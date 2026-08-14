PP exige a la Diputación de Jaén una partida anual para limpiar cauces urbanos y prevenir daños ante futuros temporales

El portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho/Archivo - PP

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado la creación de una partida anual específica destinada a la limpieza y conservación de los cauces urbanos de la provincia. Los populares consideran esta medida "clave" para prevenir daños ante futuros temporales, especialmente tras las tormentas de verano registradas en la tarde de ayer, que anegaron municipios enteros en cuestión de segundos.

A través de una nota de prensa, el PP ha señalado que esta petición está "sobradamente justificada" en un momento en el que muchas localidades aún se recuperan de los efectos de un tren de borrascas que golpeó con especial dureza a los municipios atravesados por ríos, lo que, a su juicio, "evidencia la necesidad de reforzar la prevención".

El portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, ha subrayado que, tras los destrozos recientes, la prioridad debe ser la recuperación, pero sin caer en los errores del pasado. "La prevención debe ser una política estructural, no una reacción improvisada tras la tragedia. Si queremos proteger a nuestros pueblos, hay que actuar antes, no después", ha manifestado.

En este sentido, Camacho ha advertido de que los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, "están al límite" y no disponen de los recursos suficientes para asumir estas labores de limpieza integral en solitario.

Por ello, ha recordado que la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) obliga a la Diputación a prestar asistencia a los municipios. "Como ayuntamiento de ayuntamientos es su responsabilidad auxiliar a nuestros pueblos", ha defendido.

Asimismo, el Grupo Popular ha exigido una implicación real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente en exclusiva del Gobierno de España. Los populares han denunciado que la falta de mantenimiento ha convertido la maleza de los cauces en "tapones" que multiplican la fuerza del agua. "Es hora de que Sánchez y el PSOE inviertan en Jaén de una vez, más aún cuando hablamos de seguridad", ha concluido el portavoz.