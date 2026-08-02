El PP exige al Gobierno alternativas ante el cierre total del Aeropuerto de Granada en pleno mes de mayo

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez - PP GRANADA

GRANADA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha exigido al Gobierno de España que plantee alternativas ante el cierre total del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén durante 21 días en mayo de 2027 por obras de regeneración de la pista, una decisión que ha calificado de "muy preocupante" por las consecuencias que puede tener para la economía, el turismo y la imagen de la provincia.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Ramírez ha asegurado que el Partido Popular comparte "la necesidad de mejorar las infraestructuras y dotar al aeropuerto de las inversiones que necesita para seguir creciendo", pero ha cuestionado "la falta de diálogo y de planificación con la que el Gobierno ha planteado unas obras que supondrá la paralización total de la actividad en uno de los meses de mayor actividad turística".

En este sentido, la portavoz ha sostenido que "la única solución" que ha planteado el Gobierno es "cerrar completamente" el aeropuerto durante tres semanas en pleno mes de mayo "sin haber explicado si existen alternativas que no supongan un perjuicio tan grave para Granada", ante lo que ha pedido explicaciones al Ejecutivo.

La portavoz popular ha indicado que el PP ya trasladó esta preocupación al Congreso de los Diputados con iniciativas para conocer los criterios técnicos que justifican la programación de las obras en mayo de 2027 y si se habían estudiado otras posibilidades que permitieran ejecutarlas por fases o en un periodo con menor impacto sobre la actividad turística y económica.

Al hilo, Ramírez ha criticado que la respuesta del Gobierno "ha sido completamente insuficiente". "Se limita a decir que Renfe adaptará su oferta si fuera necesario y remite a una nota de prensa de Aena que no aclara por qué se ha elegido precisamente el mes de mayo ni explica qué alternativas se estudiaron o qué medidas concretas piensa adoptar para evitar el daño que sufrirá la provincia", ha afirmado.

Por ello, la portavoz popular ha reclamado además un plan alternativo de conectividad que garantice la movilidad de los viajeros durante el cierre del aeropuerto, coordinando los distintos medios de transporte y facilitando las conexiones con otros aeropuertos para reducir al máximo el impacto sobre residentes, empresas y visitantes.

Asimismo, ha pedido la constitución de una mesa de diálogo con la Diputación de Granada y los ayuntamientos de la provincia para evaluar las consecuencias de las obras y coordinar medidas que permitan minimizar sus efectos sobre la actividad económica. "Granada no puede quedarse sin aeropuerto durante tres semanas en plena temporada turística porque el Gobierno no haya querido explorar otras opciones", ha apuntado, a la vez que ha requerido una alternativa técnica que haga compatibles las obras y la actividad aeroportuaria, o al menos "reducir significativamente el periodo de cierre

Seguidamente, Ramírez ha anunciado que su partido solicitará al Gobierno el expediente completo de las obras y los informes técnicos que justifican tanto la actuación prevista como la elección del calendario fijado para su ejecución, con el objetivo de conocer todos los criterios que han motivado esta decisión.

Ramírez también ha reclamado al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, que "empiecen a defender los intereses de los granadinos en lugar de justificar las decisiones de Pedro Sánchez".