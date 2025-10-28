PP exige más examinadores de Tráfico para atajar "el colapso" en la provincia de Jaén

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Jaén María Torres ha urgido al Gobierno de España a "reforzar de manera inmediata" la plantilla de examinadores de Tráfico en la provincia ante una "situación insostenible que va a peor", con "cientos de aspirantes atrapados en listas de espera cada vez más largas".

Torres ha tachado de "lamentable" que Jaén "ostente la peor ratio de examinadores de toda Andalucía", lo que está llevando a "un colapso" del sistema. "Es otro caso de la desatención crónica del actual Gobierno hacia Jaén y otra zancadilla al desarrollo de la provincia", ha dicho la diputada popular en un comunicado.

Así se ha referido a un informe "demoledor" de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), resaltando que la provincia de Jaén cuenta solo con diez examinadores para 619.000 habitantes, lo que supone más de 60.000 ciudadanos por cada funcionario, muy por encima del límite recomendado de 50.000. "Es la peor ratio andaluza y de las peores de todo el país. Es una vergüenza", ha denunciado Torres.

Esta situación "bloquea a cientos de aspirantes atrapados en listas de espera, frena la actividad de las autoescuelas y golpea a jóvenes y profesionales que necesitan el permiso de conducir para acceder a un empleo".

Torres se ha sumado a la petición de, al menos, tres nuevas plazas de examinadores de manera inmediata para equilibrar la carga de trabajo. "Necesitamos más profesionales ya, no parches temporales ni promesas incumplidas", ha concluido la diputada popular.