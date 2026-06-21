PP exige a Millán un plan extraordinario de señalización vial para el verano

PP de Jaén exige a Julio Millán un plan extraordinario de señalización vial para el verano - PP

JAÉN 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, la puesta en marcha este verano de un plan extraordinario de repintado de la señalización vial en la ciudad, con una "actuación ambiciosa que dé continuidad al trabajo realizado bajo la gestión de Agustín González y no se limite a intervenciones puntuales acompañadas de fotografías".

El concejal del PP Antonio Losa ha señalado en un comunicado que "toda actuación que se realice para mejorar la seguridad vial debe ser valorada y tener continuidad", si bien ha advertido de que "lo que no es razonable es que el alcalde salga del despacho de la Plaza de Santa María para ir de paso de peatones en paso de peatones a hacerse fotos mientras los operarios realizan su trabajo".

A su juicio, "esa forma de actuar vuelve a demostrar que Julio Millán está más pendiente de la propaganda que de planificar y ejecutar las medidas que necesita la ciudad". Losa ha recordado una idea que el PP ya trasladó durante la primera etapa de Julio Millán al frente del ayuntamiento que "un bote de pintura puede salvar muchas vidas".

En este sentido, ha advertido de que "Jaén ya vivió entre 2019 y 2023 una etapa de anuncios en materia de señalización vial que nunca se tradujeron en un plan real de ciudad" y ha añadido que "ahora, tras recuperar la alcaldía, Millán vuelve a repetir el mismo patrón: fotos, anuncios y ninguna planificación de fondo".

En este sentido, ha señalado que "Julio Millán va camino de sumar casi siete años al frente de la Alcaldía en dos etapas distintas, y en todo ese tiempo no ha ejecutado un plan integral de señalización vial".

El concejal popular ha recordado que, durante el año y medio de gobierno del PP, "la seguridad vial fue una prioridad desde el primer momento", hasta el punto de que en el verano de 2024 "se impulsó un contrato con una empresa especializada, con una inversión en torno a 400.000 euros, para repintar más de 30 kilómetros de señalización en las principales arterias de Jaén".

En este sentido, ha destacado que aquella actuación permitió intervenir en vías como la avenida de Granada, la avenida de Madrid hasta las cocheras del tranvía, el Gran Eje, la carretera de Córdoba, la avenida de Barcelona y otras avenidas principales de la capital, en trabajos desarrollados durante el verano y en horario nocturno para reducir al mínimo las molestias al tráfico.

El concejal popular ha explicado que "ese plan no era una actuación aislada, sino una hoja de ruta de conservación y mantenimiento que debía continuar año tras año". Por ello, ha lamentado que "Julio Millán dejara pasar el verano de 2025 sin dar continuidad al plan iniciado por el PP" y ha reclamado que "no vuelva a ocurrir lo mismo en el verano de 2026".