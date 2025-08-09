PP exige a Millán un plan de revitalización turística de Jaén tras bajada interanual en julio de la ocupación hotelera

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, José Agustín González. - PP DE JAÉN

JAÉN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha señalado este sábado que el descenso de ocupación hotelera en julio de 2025 en la comparativa interanual con el mismo mes de 2024 "evidencia la deficiente labor del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más en este ámbito".

González ha reclamado al alcalde, Julio Millán, "medidas que propicien la mejora de los datos" y ha demandado "un plan de revitalización turística para la capital", según una nota de este partido.

El portavoz popular se ha remitido a "las cifras negativas de ocupación" que ha hecho públicas la Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén.

Este colectivo empresarial ha cifrado el descenso en el 1,31% respecto al número de ocupaciones registradas en julio de 2024, cuando el Grupo Popular gobernaba la capital.

Detrás de esa bajada de la ocupación hotelera subyace, ha sostenido Agustín González, "la falta de planificación por parte del actual equipo de gobierno municipal", mientras ha calificado de "alarmante" su política turística.

González ha reivindicado que durante la etapa de gobierno popular "el Instituto Nacional de Estadística acreditó que en enero de 2024 la capital consiguió el mejor dato turístico de la serie histórica", conclusión a la que ha sumado que otro organismo oficial, el Instituto de Estadística de Andalucía (INE), "situó a Jaén como el destino con mayor ocupación hotelera en julio de 2024".

Para volver a esos buenos datos, el Grupo Popular aboga por que "el equipo de gobierno aplique medidas que repercutan en la atracción de visitantes para que, en consecuencia, crezcan las pernoctaciones".

Ha apuntado aquí la importancia de la promoción y apuesta por proyectos que favorezcan al sector turístico, uno de los principales ejes económicos de la capital, tras advertir de "la elevada incidencia de los sectores hotelero y hostelero en el producto interior bruto", tesis de la que ha inferido que "es un factor básico para que el equipo de gobierno impulse la actividad turística" y el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén propone "hacerlo de una manera transversal".

Arguye al respecto que las políticas de cultura, patrimonio, deporte y naturaleza determinan en gran parte la cifra de visitantes que recala en la capital. Por esta razón, el dirigente popular resalta la importancia de programar eventos singulares que repercutan en el turismo.

Cita como ejemplo el éxito de las actividades relacionadas con la celebración del 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén. La gran acogida a esta iniciativa, gestada durante el mandato popular, aclara que el Ayuntamiento es una herramienta fundamental en la atracción de turismo. "Siempre que las cosas se hagan bien", apostilla José Agustín González.