PP exige la retirada de los "guardarraíles asesinos" de las carreteras que son competencia de la Diputación de Jaén

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado la retirada de los viejos guardarraíles presentes en las carreteras comarcales y provinciales, titularidad de la Administración provincial, y que califican de "asesinos" por las gravísimas heridas y mutilaciones que provocan al chocar contra ellos.

El portavoz de los populares, Luis Mariano Camacho, ha apuntado en un comunicado que se trata de "otro incumplimiento más" del equipo de gobierno socialista, que en 2011 ya aprobó su sustitución "y como no cambió ni un metro, hace cuatro años se volvió a llevar pleno y se aprobó por unanimidad".

Camacho ha puesto el acento en que son "15 años en los que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, no ha movido un dedo" porque "esta es la forma de actuar habitual del PSOE, vender las cosas a bombo y platillo, propaganda pura, y después no hacer nada de nada y que queden en el olvido".

El popular ha hecho hincapié en el elevado riesgo principalmente para los motoristas y también para los ciclistas que "recorren nuestras sinuosas carreteras cada fin de semana con el miedo de que, si tuvieran un percance, un quitamiedos asesino actúe como una cuchilla con su cuerpo".

Aproximadamente el 15 por ciento de las muertes por accidentes con salida de vía con caída previa y el 60 por ciento de las lesiones producidas en accidente de moto han sido provocadas por estos quitamiedos. Por ello, las asociaciones de motoristas reclaman una doble bionda, instalando paneles de material flexible debajo de los guardarraíles.

La Diputación de Jaén se comprometió en el pleno de mayo de 2021 a la "progresiva sustitución" de los guardarraíles de las vías provinciales por otros seguros para la práctica del motociclismo y ciclismo. Entre los acuerdos se hallaba el de promover "un estudio sobre los guardarraíles de la red provincial de carreteras en lo que afecta a las JA, a fin de identificar aquellos que estando situados en zonas peligrosas de las vías, puedan suponer un peligro para la integridad de los usuarios de motocicleta y bicicleta", algo que se ha incumplido, según Camacho.

La red provincial de carreteras de la Diputación es la más extensa de cuantas recorren la geografía jiennense, con cerca de 1.600 kilómetros. Muchas de estas vías transitan por entornos montañosos debido a la orografía provincial, por trazados sinuosos y más propensas a contar con puntos inseguros para ir en motocicleta o bicicleta.