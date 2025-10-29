PP exigirá en Diputación con una moción "el desbloqueo" de las concesiones de riego de la presa de Siles (Jaén)

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén llevará al pleno de este viernes una moción para exigir al Gobierno de España que "desbloquee de una vez por todas" las concesiones de riego de la presa de Siles, una infraestructura que, diez años después de su inauguración, sigue sin aportar "ni una sola gota de agua a los agricultores".

"Es impensable que en una provincia eminentemente agrícola, donde sufrimos sequías cíclicas y el agua es vida y sustento, la presa de Siles siga sin funcionar para el riego", ha señalado en un comunicado el portavoz popular, Luis Mariano Camacho.

En la moción se recuerda que esta infraestructura, finalizada en 2015 con una inversión de más de 44 millones de euros, fue concebida para abastecimiento, protección contra avenidas, generación de energía y, sobre todo, para regadío. Sin embargo, los más de seis hectómetros cúbicos destinados al olivar siguen sin aprovecharse y los agricultores llevan una década viendo "cómo el agua se marcha río abajo mientras sus cosechas se pierden por la falta de lluvias".

"Mientras el PSOE, al que se le llena la boca de hablar de defender al campo, no solo no ha hecho nada para acabar con esta injusticia, sino que con sus actos es su mayor enemigo, solo se ha dedicado a paralizar esta obra por ser un proyecto del PP, eliminando incluso 25 millones de euros del Plan Hidrológico del Guadalquivir que estaban previstos para las canalizaciones", ha subrayado Camacho.

Ha añadido que la Junta de Andalucía ha cumplido con su compromiso de definir la zona regable y realizar el parcelario, paso previo imprescindible para ordenar los usos del pantano. "La Junta ha mostrado la mano tendida para dar respuesta a la necesidad de agua en la Sierra de Segura, pero hace falta que el Gobierno de España articule el mecanismo de financiación", ha dicho Camacho.

Para el portavoz popular, al ser una infraestructura de interés general del Estado, es el Gobierno de España el que "debe hacer su parte y dejar de tomar el pelo a los jiennenses".

Los populares han registrado, además, otra moción para que la Diputación asuma el 15 por ciento de cofinanciación municipal de los fondos europeos Edil, con el objetivo de que ningún ayuntamiento pierda proyectos transformadores por falta de recursos. "Con 104 millones de euros de remanente en el cajón, es incomprensible que la Diputación abandone a nuestros pueblos a su suerte", ha concluido Camacho.