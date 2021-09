PP expresa "serias dudas" sobre disposición de Espadas ante Presupuesto de 2022 porque "es el delegado de Sánchez"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha asegurado este lunes en rueda de prensa, sobre la disposición expresada por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de apoyar el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022, que "tengo serias dudas", pronunciamiento que ha sustentado en hechos como "es alguien que no defiende la deuda financiera diaria del Gobierno de España con Andalucía", a lo que ha sumado que Espadas "no alza la voz por la subida de la luz", y concluir que se trata "del delegado de Sánchez en Andalucía". Por todo ello, ha insistido en que "me crea dudas".

En rueda de prensa, López se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas después de que el PSOE haya tenido este lunes una reunión con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, cuya portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha calificado como "una reunión técnica y de cortesía".

"Estamos actuando como siempre: estamos hablando con todos. No es nada nuevo", ha sostenido la dirigente del PP-A sobre el alcance de ese encuentro Consejería de Hacienda-PSOE, que ha enmarcado en la voluntad de su partido de ofrecer "diálogo y consenso".

En los reproches de Loles López hacia Juan Espadas para expresar sus dudas hacia la disposición real a apoyar las cuentas de Andalucía de 2022, ha sumado el hecho de que la semana pasada en el debate de una iniciativa parlamentaria para solicitar la derogación del anteproyecto de ley de Patrimonio "votó en contra de su paralización, en vez de votar a favor" del rechazo de un texto, que ha descrito como una invasión de competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y reafimarse en sus dudas sobre "alguien que todavía no ha movido un dedo en favor de Andalucía".

"Vamos a seguir negociando con todos, vamos a ver la altura de miras que tiene este señor", ha esgrimido Loles López en referencia al secretario general del PSOE-A, para concluir que "de momento por Andalucía poca".

La secretaria general del PP-A ha argumentado que "Moreno es el primer presidente que ha asumido enmiendas de todos los grupos políticos", en referencia a los Presupuestos de la Junta, antes de insistir en que "el diálogo y el acuerdo con todos no es la excepción".

"Esto no es nada nuevo, nos hemos sentado con PSOE, Vox, Podemos, con todos los grupos", ha subrayado Loles López sobre la celebración de encuentros con los grupos sobre el futuro Presupuesto de 2022 y preguntarse de nuevo sobre si Espadas "quiere o no arrimar el hombro por los andaluces".