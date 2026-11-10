El PP ganaría en Andalucía con 25 diputados por 18 del PSOE, 14 de Vox y 3 de Adelante, según GAD3

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ganaría las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Andalucía con 25 diputados al Congreso de los Diputados, por 18 del PSOE, 14 de Vox y tres de Adelante Andalucía, mientras que Frente Amplio y Podemos no lograrían representación en la Cámara Baja por la comunidad, según un sondeo de intención de voto realizada por GAD3 que publica este martes el diario ABC.

Según el apartado relativo a Andalucía de dicha encuesta, realizada entre el 3 y el 5 de noviembre y basada en 1.502 entrevistas realizadas en toda España, el PP ganaría escaños en relación a los comicios de julio de 2023 en las provincias de Córdoba (tres) y Sevilla (cinco), donde superaría por primera vez al PSOE. En el resto de provincias repetiría los escaños logrados en la anterior cita con las urnas: cuatro en Málaga, tres en Almería, Cádiz y Granada y dos en Huelva y Jaén.

El PSOE perdería, respecto a las elecciones de julio de 2023, tres diputados en el Congreso y se quedaría en 18. Perdería uno por Almería, se quedaría en uno; otro por Cádiz, tendría 2 y otro por Sevilla, donde quedaría en cuatro. Esta última provincia fue en la única que ganó en las elecciones generales del 2023, con cinco escaños, uno más que el PP.

En el resto de provincias mantendría su actual representación: dos en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén y tres, en Málaga.

Respecto a Vox, la encuesta arroja que pasaría de nueve a 14 escaños y que llegaría a superar al PSOE en la provincia de Almería, al obtener dos escaños, y a empatar en número de diputados en las de Cádiz y Granada (dos cada partido) y en Málaga (tres). En Córdoba, Huelva y Jaén obtendría un escaño y, en Sevilla, dos.

El sondeo prevé que Adelante Andalucía podría obtener un escaño por las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, esto es, un total de tres.