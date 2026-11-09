Canal Sur propone un debate a cinco el día 24 y entrevistas a Sánchez, Feijóo, Abascal, Colau e Irene Montero por el 29N

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha propuesto la celebración, el próximo 24 de noviembre, de un debate 'a cinco' candidatos de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, así como la realización de entrevistas con los cabezas de cartel del PP, PSOE Vox, Frente Amplio y Podemos en las elecciones generales del 29N; es decir, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero, respectivamente.

Así se desprende del Plan de Cobertura Electoral de Canal Sur Radio y Televisión para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que aprobó el consejo de administración de la RTVA el pasado miércoles 4 de noviembre, detallado en una nota de prensa.

De acuerdo a dicho plan, en Canal Sur Televisión se habilitarán, del 13 al 27 de noviembre, incluidos los fines de semana, bloques diarios de información electoral de cuatro minutos de duración en los informativos 'Noticias 1' y 'Noticias 2'. Además, en días laborables, y en 'Despierta Andalucía', se insertará un bloque de información electoral de cuatro minutos.

De igual modo, se habilitarán espacios electorales de tres minutos, de lunes a viernes, en los informativos emitidos en desconexión en la franja de N1 provincial, y de lunes a jueves en la franja de N2 provincial de Canal Sur Televisión (CSTV).

Siguiendo "los mismos criterios de presencia y distribución previstos para televisión", en Canal Sur Radio se emitirán cada día bloques --uno por franja-- en cadena con una duración de cuatro minutos, y también información en las desconexiones de radio.

DEBATES Y ENTREVISTAS DE CANDIDATOS

Se ha previsto un debate en CSTV, con emisión en simultáneo en Canal Sur Radio (CSR) y con sendas reemisiones en ATV y Radio Andalucía Información (RAI), de cinco candidatos cabezas de lista al Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las anteriores elecciones generales en el ámbito de Andalucía; en concreto, del PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos. El debate se llevará a cabo en la sede de CSTV en Sevilla capital el día 24 de noviembre.

De igual modo, CSTV propondrá cinco entrevistas de 25 minutos cada una para emitir tras 'Noticias 2' durante la campaña, a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox), Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos) y su emisión "se realizará en orden de menor a mayor representatividad".

Las entrevistas se podrán realizar "en directo o grabadas, siempre y cuando dicha grabación tenga lugar 24 horas antes de su emisión a fin de que ninguna de ellas pierda el pulso de la actualidad necesario en cualquier programa informativo en este tipo de procesos electorales".

Las entrevistas se emitirán "en simultáneo por CSR y se podrán reemitir en horarios distintos a su primera emisión, el mismo día, en ATV y RAI".

Además, se prevé en horario del espacio informativo 'Despierta Andalucía' once entrevistas de doce minutos máximo de duración entre el viernes 13 y el viernes 27 --solo en días laborables--, a las que se invitarán "a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las anteriores elecciones generales en el ámbito de Andalucía".

También, se prevén entrevistas de seis minutos de duración entre los días 13 al 27 de noviembre --solo en días laborables-- dentro de las desconexiones provinciales de 'Noticias 1', a candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas las fuerzas políticas con representación en la Cámara baja obtenida en las anteriores elecciones generales en la provincia correspondiente.

En Canal Sur Radio, además, se ha previsto la emisión, en el programa 'La Mañana de Andalucía', de entrevistas durante los once días laborables en cadena, entre las 8,30 y las 9,30 horas aproximadamente, con una duración máxima de doce minutos, a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las anteriores elecciones generales en el ámbito andaluz.

También, durante los días laborables de campaña --entre el 13 y 27 de noviembre--, se realizarán entrevistas de seis minutos, entre las 12,00 y las 13,00 horas en las emisoras provinciales, donde se invitará a un candidato/a por cada formación política con representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las anteriores elecciones generales en la provincia correspondiente.

PROGRAMAS ESPECIALES EN CANAL SUR TV

Por otro lado, tras el 'Noticias 2' del 12 de noviembre se emitirá un programa especial antes del inicio oficial de la campaña electoral en el que se recogerán "los actos de aquellas fuerzas políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones generales en el ámbito" andaluz.

De igual modo, tras el 'Noticias 2' del día 27 de noviembre se realizará un programa especial para "dar cobertura a los actos que celebrarán los partidos y formaciones políticas, como cierre de campaña, que obtuvieron representación en las anteriores elecciones generales" en el ámbito de Andalucía.

Y el 29 de noviembre se emitirá un 'Especial Elecciones'. Desde primera hora, los servicios informativos producirán y emitirán boletines informativos especiales en CSTV referidos a la jornada electoral, que se verá también reflejada "ampliamente" en 'Noticias 1'.

El programa especial de la noche electoral del 29N "se prolongará hasta conocer los resultados de los comicios", y contará con conexiones en directo en las sedes de las formaciones y los puntos "de interés informativo en cada momento", además de con "profesionales y/o personas especialistas en materia electoral o sociopolítica".

PROGRAMAS ESPECIALES EN CANAL SUR RADIO

En lo que respecta a Canal Sur Radio, el 12 de noviembre, en los prolegómenos del inicio de la campaña electoral, 'El Mirador de Andalucía' seguirá, entre las 20,00 y las 23,00 horas aproximadamente, la actividad de los partidos y de sus líderes.

Asimismo, el día 27 de noviembre, el mismo programa tendrá una edición especial, a partir de las 20,00 horas, que extenderá su duración hasta las 21,00 horas aproximadamente para poder establecer conexiones con los actos finales de campaña.

El día de las elecciones, CSR y RAI pondrán en antena un programa especial entre las 8,00 y las 14,00 horas para "seguir el desarrollo de las primeras horas de la jornada electoral", mientras que entre las 14,00 y las 15,00 horas, 'Noticias Fin de Semana' "resumirá toda esa información, tanto en el contexto nacional, como regional y provincial".

Y al llegar la noche electoral, a partir de las 19,00 horas, Canal Sur Radio ofrecerá un especial informativo que, además de una mesa de opinión, incluirá conexiones con las sedes regionales y nacionales de los partidos políticos, centros de seguimiento de datos, centros territoriales y otros puntos de interés.

CANAL SUR MEDIA

Por otro lado, con motivo de estas elecciones generales, Canal Sur Media abrirá una página especial durante la campaña electoral, en la que se incluirán y recogerán "las principales informaciones que en la campaña emitan los informativos de la radio y televisión pública andaluza".

Asimismo, 'Canalsur.es' tendrá un apartado concreto y diario, donde "se resaltará lo más destacado de la jornada incluida en los bloques electorales". Igualmente, 'CanalSur Más' contará con una categoría especial sobre elecciones donde se colgarán los programas especiales durante la campaña y durante la propia jornada electoral.

Y el mismo día de las elecciones, se ofrecerá "el recuento de votos con una infografía específica de los resultados de los comicios minuto a minuto".