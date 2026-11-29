SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP habría ganado las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en Andalucía con una horquilla de 23 a 27 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 17 a 19 escaños; Vox, entre 12 y 14; Adelante Andalucía podría conseguir entre cuatro y cinco diputados, y Frente Amplio se quedaría sin ninguno, según la estimación de votos incluida en una encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta publicada tras el cierre de los colegios electorales en la Península Ibérica.

Se trata de una encuesta, consultada por Europa Press, elaborada a partir de una muestra de 19.500 entrevistas a nivel nacional entre los pasados días 12 y 28 de noviembre.

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que desde Andalucía se eligieron 61 escaños para el Congreso --uno más de los que se designarán el 29N--, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos válidos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos, y Sumar, que consiguió seis escaños y el 12% de los sufragios.

De esta manera, según la encuesta publicada este mismo domingo electoral por Sigma Dos, el PP repetiría victoria en Andalucía con entre 23 y 27 escaños, si bien lograría un 2,1% menos de votos en relación al 23J de 2023, hasta concentrar el 34,3%, mientras que el PSOE recibiría un 25,8% de votos, que sería un 7,7% menos que hace tres años y medio.

Por su parte, Vox crecería en relación a 2023 en 4,8 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 20,1% de votos y 12-14 escaños por las provincias andaluzas. Adelante Andalucía irrumpiría en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia con una horquilla de cuatro a cinco escaños gracias al 9,9% de votos, mientras que el Frente Amplio --coalición que integra a Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda que en 2023 concurrieron bajo la marca Sumar-- podría quedarse sin representación en la Cámara baja en lo que respecta a Andalucía.

Más allá de estas formaciones, el sondeo de Sigma Dos no concede posibilidad a ningún otro partido de lograr escaños en el Congreso procedentes de las provincias andaluzas.

RESULTADOS POR PROVINCIAS

El sondeo incluye también estimación de votos por provincias, de la que se desprende que el PP ganaría en número de escaños en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga, mientras que empataría en diputados con el PSOE en Huelva, Jaén y Sevilla.

En concreto, el PP lograría de 2 a 3 escaños en Almería --los mismos que en 2023 o uno menos--, mientras que el PSOE repetiría con 2 y Vox lograría entre 1 y 2. En Cádiz, el PP vencería con 3-4 diputados --los mismos o uno menos que el 23J--, mientras que el PSOE caería de los tres de 2023 a 1-2, y Vox subiría de uno a dos escaños por esta provincia. Además, Adelante Andalucía lograría un diputado por esta circunscripción.

En Córdoba, el PP subiría de dos a tres escaños, el PSOE repetiría con dos y Vox con uno, mientras que en Granada el PP vencería con 3-4 escaños --frente a tres de 2023--, el PSOE repetiría con dos diputados y Vox mantendría un diputado o lograría hasta dos.

En Huelva y Jaén, PP y PSOE empatarían a dos escaños cada uno, mientras que Vox repetiría con un diputado. De esta manera, el resultado en ambas circunscripciones sería el mismo que el 23 de julio de 2023 en lo que a reparto de diputados se refiere.

En Málaga, el PP repetiría victoria con cuatro o cinco diputados --en 2023 logró cinco--, mientras que el PSOE caería de tres escaños a dos, y Vox subiría de dos a tres. Adelante Andalucía completaría el reparto de diputados y lograría entre uno y dos.

Finalmente, en la provincia de Sevilla, el PP repetiría con cuatro diputados, los mismos que lograría el PSOE, que perdería así uno respecto a 2023, y Vox subiría de un escaño a dos en los comicios de este domingo. Los escaños que logró Sumar por esta circunscripción hace tres años y medio los conseguiría en esta ocasión Adelante Andalucía.

La coalición Sumar logró seis diputados por provincias andaluzas en las anteriores elecciones generales, mientras que en las de este domingo el Frente Amplio se quedaría sin representación por Andalucía, según este sondeo.