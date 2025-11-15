PP de Granada advierte de "uso partidista" del Ayuntamiento de Padul tras la publicación de un vídeo con Podemos

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Padul, Antonio García Villena, en imagen de archivo. - PP - Archivo

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha advertido este viernes del "uso partidista de las redes sociales municipales" por parte del equipo de gobierno de Padul, tras, aseguran, la publicación de un vídeo de la dirigente de Podemos, Alejandra Durán, junto a la alcaldesa desde el Parlamento Andaluz en los canales oficiales de redes sociales del Ayuntamiento.

El portavoz popular en Padul, Antonio García Villena, ha lamentado en una nota el "mal uso de los recursos públicos que son de todos los vecinos y no de unos pocos", al tiempo que ha exigido a la alcaldesa Celia Villena que rectifique y "deje de manipular desde los medios municipales".

"Las redes sociales de un ayuntamiento no pueden convertirse en un instrumento de propaganda por un puñado de votos", ha apostillado, al tiempo que ha destacado que "los mensajes políticos tienen su espacio a través de otros canales, nunca desde las instituciones".

Por todo ello, el PP de Padul ha pedido al equipo de gobierno que garantice que las redes sociales municipales "se empleen exclusivamente para la información institucional y de servicio público".