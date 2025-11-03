El PP de Granada critica que los centros de examen de la DGT en la provincia están en riesgo por "abandono del Gobierno"

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, en el centro en la imagen, en comparecencia informativa con cargos de la formación ante la Subdelegación del Gobierno - PP

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha denunciado públicamente este lunes "el sinsentido de la propuesta" del Ejecutivo central "para digitalizar los centros de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT) sin garantizar recursos ni apoyo técnico a los municipios en los que se presta este servicio", y ha señalado que su continuidad está en riesgo en la provincia por "el abandono del Gobierno".

En una rueda de prensa ante la Subdelegación del Gobierno, la diputada nacional del PP Lourdes Ramírez ha comparecido junto a representantes de esta formación en los ayuntamientos de Baza, Guadix, Loja y Motril para "exigir medidas que eviten la desaparición de los centros de examen desplazados de la provincia".

"El Gobierno de España pretende desmantelar un servicio público esencial para nuestros municipios sin ofrecer alternativas ni financiación", ha afirmado Ramírez, quien ha advertido que la digitalización de las pruebas teóricas "condena a los aspirantes de zonas rurales a desplazamientos innecesarios y costosos dificultando que puedan realizar los exámenes en igualdad de condiciones".

La portavoz popular ha explicado, según ha informado el PP en una nota de prensa, que los nuevos requisitos impuestos por la DGT en materia de conectividad, equipamiento informático o climatización de las aulas están siendo trasladados a los ayuntamientos sin ningún tipo de financiación.

"Es una irresponsabilidad que se pretenda que los municipios, que cuentan con recursos muy limitados, asuman una inversión que debería costear el mismo Gobierno que tanto alardea de la lucha contra la despoblación", ha señalado Ramírez, quien ha subrayado que "esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio en Baza, Guadix, Loja y Motril y ha exigido al Gobierno que rectifique y se abra al diálogo con las entidades locales". La portavoz ha concluido reclamando al Gobierno "responsabilidad y altura de miras para dar solución a este asunto lo antes posible".