El PP de Granada denuncia "la desidia" del Gobierno con las ayudas a los ayuntamientos por daños del temporal Dana

GRANADA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Granada, José Robles, ha denunciado "la desidia" del Gobierno de España y su "continuo castigo" a la provincia puesto que "nueve meses después de anunciar a bombo y platillo que facilitaría a los Ayuntamientos de la provincia ayudas para paliar los daños ocasionados en septiembre de 2019 por la DANA, éstas no han llegado ni a los Ayuntamientos ni a las personas afectadas".

"No puede ser que daños ocasionados en vías públicas, en parcelas de cultivo no hayan podido resolverse porque el dinero prometido por el Gobierno del PSOE y Podemos no ha llegado", ha considerado Robles mediante una nota de prensa.

El senador del PP ha lamentado que "hasta el pasado dos de junio el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias no ha tenido a bien publicar en el Boletín Oficial de Estado la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales para la recuperación de la zona siniestrada, que permitirán subvencionar hasta el 50%, los proyectos directamente relacionados con los siniestros provocados por la DANA en la provincia en septiembre del pasado año".

Robles ha reprochado a los socialistas su "falta de diligencia y sensibilidad" con la provincia, una actitud totalmente opuesta a la mantenida por el Gobierno de Juanma Moreno.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno Andaluz "sí cumple con Granada" y "en cinco días" puso a disposición de los consistorios granadinos, al igual que ocurrió en las restantes provincias andaluzas, las ayudas económicas para hacer frente a los estragos ocasionados por la gota fría. Un hecho que evidencia, además de la "eficiencia" del ejecutivo que lidera Juanma Moreno, su "responsabilidad" y "preocupación por los problemas que afectan los municipios granadinos", ha finalizado.