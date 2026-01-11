El PP de Granada destaca el compromiso de la Junta con la generación de empleo y oportunidades en jóvenes

El coordinador de Empleo del PP granadino, Javier Martín Cañizares. - PP DE GRANADA

GRANADA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha valorado el "esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno para combatir el desempleo juvenil y generar oportunidades para los jóvenes granadinos y andaluces".

Según ha emitido la formación en una nota, el coordinador de Empleo del PP granadino, Javier Martín Cañizares, ha destacado la importancia del programa Activa-T Joven, que "permitirá la contratación de 1.311 jóvenes en 175 municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia, gracias a una inversión de 15,2 millones de euros".

Cañizares ha precisado que "facilitar empleo a nuestros jóvenes no es una declaración de intenciones, es una prioridad real del Gobierno Andaluz desde que Juanma Moreno es presidente, algo que se demuestra con hechos".

Asimismo, el coordinador ha contrastado esta planificación con la situación nacional, y ha expresado al respecto que "a diferencia del Gobierno de España, la Junta de Andalucía impulsa políticas de empleo en colaboración con las corporaciones locales como el plan Activa-T Joven que ya está creando puestos de trabajo y oportunidades en nuestra provincia".

Al hilo, Cañizares ha explicado que este programa "se suma a otros planes específicos puestos en marcha por la Consejería de Empleo en la provincia para apoyar a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral".

Entre ellos, ha citado Andalucía Activa, que este año ha permitido contratar "a más de 1.500 desempleados con una inversión superior a 15,8 millones, y el programa Emplea-T, dotado con 29,6 millones para incentivar contrataciones tanto en corporaciones locales como en autónomos y pymes granadinas".

"Estos incentivos han contribuido de manera decisiva a la reducción progresiva del paro entre quienes más complicado lo tienen para encontrar un empleo, no sólo los jóvenes, y además les han permitido adquirir experiencia laboral vinculada a su territorio", ha apuntado Cañizares.

El dirigente popular ha afeado, además, el contexto de infrafinanciación estatal en el que Andalucía se ve obligada a desarrollar estas políticas. En relación, ha apostillado que "somos la comunidad que menos recibe por desempleado: 702,1 euros frente a los 2.069,7 de Baleares o los 1.288,9 de Cataluña, lo que se traduce en 415,5 euros menos por parado que la media española, situada en 1.117,6 euros".

Pese a ello, Cañizares ha asegurado que el Gobierno Andaluz apuesta por políticas activas de empleo que generen oportunidades, reduzcan las listas del paro, fortalezcan el tejido productivo y mejoren la empleabilidad.

En este sentido, ha declarado que "solo en 2026, la Consejería de Empleo va a invertir más de 80 millones de euros en nuestra provincia para avanzar en estos objetivos". El coordinador ha subrayado que "detrás de cada cifra hay familias que necesitan trabajo e ingresos para desarrollar su proyecto de vida".

En contexto, según la formación, desde 2022, los distintos planes de empleo han movilizado 56,9 millones de euros en la provincia, propiciando 4.920 contrataciones. "La cifra asciende a 107 millones si se incluyen los incentivos a la contratación en pymes, autónomos y centros especiales de empleo para personas con discapacidad", ha concluido el coordinador de Empleo.