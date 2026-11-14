PP Granada exige explicaciones por el sistema de pulseras antimaltrato tras la entrada de la UCO en Igualdad

Jorge Saavedra surante su intervención - PP

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha exigido explicaciones al Gobierno por el sistema de pulseras antimaltrato tras la entrada de la UCO en el Ministerio de Igualdad para recabar documentación sobre los contratos de los dispositivos telemáticos de control.

Saavedra, que ha comparecido junto a la presidenta de la Asociación La Volaera, María Martín, ha afirmado que "las mujeres no pueden seguir pagando con su seguridad la incompetencia de un Gobierno que ha utilizado el feminismo como bandera ideológica y que, mientras tanto, parece haber hecho negocio con aquello que debía protegerlas".

El candidato popular ha subrayado que "la violencia de género no tiene ideología" y ha reclamado que no se utilice el feminismo como "coartada para seguir haciendo negocio".

Por su parte, la presidenta de La Volaera, María Martín, cuya asociación lleva más de 20 años acompañando a las víctimas, ha recordado que vienen denunciando los fallos de las pulseras desde 2024.

Martín ha reclamado que los datos de las víctimas, como el historial médico y jurídico, no queden "desaparecidos" tras el trasvase de una empresa a otra, defendiendo que sean las fuerzas de seguridad del Estado quienes los custodien porque "no puede haber una empresa privada dependiendo del Ministerio de Igualdad".

Asimismo, ha pedido que todos los partidos prioricen la violencia machista en sus programas como un "problema estructural" y no como una "cuestión electoral ni partidista".

Durante su intervención, Saavedra ha detallado las consecuencias que, a su juicio, han tenido las políticas de igualdad del Gobierno en la provincia de Granada. En relación con la conocida como ley del 'sí es sí', ha señalado que 19 mujeres granadinas han visto cómo sus agresores obtenían una rebaja de condena y que otro fue excarcelado en aplicación de dicha norma.

También ha denunciado que los fallos en el sistema de pulseras de control han afectado a diez mujeres en la provincia. A este respecto, ha apuntado que la Audiencia Provincial de Granada ya trasladó a comienzos de 2025 informes al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de incidencias en estos dispositivos.

"Detrás de cada cifra hay una mujer que confió en que el Estado la iba a proteger", ha lamentado Saavedra, criticando que la respuesta del Ejecutivo ante estos fallos haya sido "minimizarlo y mirar para otro lado" o "culpar a otros".

PROPUESTAS DEL PP

Frente a esta situación, Saavedra ha desgranado las medidas recogidas en el programa electoral del PP para evitar que las mujeres queden desprotegidas por el "caos administrativo".

Entre las principales propuestas, se comtempla que los dispositivos de control pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, bajo la supervisión continua de las fuerzas de seguridad, garantizando la conservación íntegra de los datos para que puedan servir como prueba en los procedimientos judiciales.

El programa de los populares también recoge dotar de más medios a las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, reforzar la valoración del riesgo y los planes individuales de seguridad --incluyendo la protección de los hijos de las víctimas--, integrar los servicios asistenciales autonómicos y municipales en el sistema VioGen, y aportar una mayor especialización a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales.

Además, la formación se compromete a rendir cuentas anualmente sobre el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.