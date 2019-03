PP de Granada lamenta que Cuenca "intente apuntarse un tanto" con el Programa Empleo porque se hace con fondos de la UE

Publicado 09/03/2019 18:02:28 CET

GRANADA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Granada Raquel Fernández ha reprochado al alcalde socialista Francisco Cuenca que "intente apuntarse un tanto" por la generación de trabajo al "omitir" que el Programa Empleo, con el que el Ayuntamiento ha anunciado que contratará a casi 500 desempleados, se ejecuta con cargo a los Fondos que la Unión Europea transfiere a las comunidades autónomas.

Para la edil del PP, Cuenca se ha hecho "el olvidadizo" al no mencionar que dichas contrataciones son posibles precisamente gracias a esos fondos que el Consistorio percibe a través de la Junta de Andalucía, como ha recogido el partido en una nota de prensa.

Además, Fernández ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento "no solo tiene la obligación de contratar al percibir dicha cuantía económica", sino que además "no puede obviar las entidades que financian". Un hecho que, a su juicio, se produce porque al alcalde "ya no le gusta el color político de la Junta de Andalucía y no le conviene para sus intereses partidistas".

Como ha recordado la popular, "el año pasado la actitud del alcalde fue completamente distinta" y con un gobierno del PSOE al frente de la Administración autonómica "no le importaba mencionar y resaltar los Planes de Empleo de la Junta", pero ahora "lo obvia, haciendo ver que el mérito es del Ayuntamiento cuando el empleo es precisamente una asignatura suspensa para Cuenca".

"Se ve que está desmemoriado", ironizó Fernández para, a renglón seguido recriminarle que no haya sido "capaz" de poner en marcha "ni una sola iniciativa de empleo de su programa electoral". "¿Dónde queda el programa 'ya toca' hablar de empleo y un empleo público de calidad?", se preguntó Fernández, asegurando que "tan solo han sido un eslogan electoral".

En esta línea, ha enumerado "las promesas de Cuenca" en materia de empleo que "brillan por su ausencia", entre las que ha citado "las bolsas de trabajo temporal para jóvenes y desempleados de larga duración", el censo de espacios municipales para emprendedores, el establecimiento de incentivos fiscales y "ampliación" de bonificaciones tributarias, la "recuperación" del Instituto Municipal de Formación y Empleo o la promoción de un sistema de microcréditos.

"Todo ha quedado en agua de borrajas. No han hecho nada", ha enfatizado, tras aseverar que "lo único" que ha hecho Cuenca en materia de empleo es concurrir a convocatorias de otras administraciones.