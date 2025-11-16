PP de Granada pide acciones para impulsar la conexión entre Granada y Motril y advierte de "aislamiento" en la zona

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado popular Carlos Rojas ha advertido de la "grave situación de aislamiento" que sufre Granada en materia de infraestructuras y ha exigido al Gobierno nacional que trabaje en la mencionada problemática, en el marco de la Interparlamentaria celebrada por la formación en la provincia.

Según una nota emitida por el partido, durante el encuentro, Rojas ha señalado que "el Gobierno ni siquiera ha peleado en Europa por una red ferroviaria que conecte Granada con Motril, el único puerto de interés general en España que carece de conexión por tren".

En este sentido, ha asegurado que "es urgente que el Gobierno dé respuesta a esta demanda histórica para el litoral de Granada que supondría crecimiento, oportunidades y futuro para nuestra economía y potenciar las posibilidades del Puerto de Motril como viene reclamando la Junta de Andalucía".

Al tiempo, Rojas ha anunciado que el PP llevará iniciativas a todas las cámaras para reclamar al Gobierno central un compromiso firme con las infraestructuras de Granada.

Rojas ha insistido en que "Granada merece un proyecto serio en materia de infraestructuras, y el Partido Popular no va a dejar de exigirlo hasta que el Gobierno cumpla con su obligación".