PP de Granada pide a Entrena que "replantee" el plan de desinfección en los pueblos por ser "ineficaz"

GRANADA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Granada ha reclamado al gobierno de José Entrena en la institución provincial que "replantee" el plan de desinfección de edificios municipales que esta semana ha iniciado en algunos pueblos de la provincia por ser "ineficaz, decepcionante y un fiasco" en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

"El gobierno de Entrena no ha sabido planificarlo, no ha acertado en la

forma de ponerlo en práctica y, así, lo resultados no van a ser los que

todos podíamos esperar para combatir el Covid-19", ha expuesto el diputado provincial del PP, Salustiano Ureña.

Por ello, los populares han exigido que se dote de más materiales y

recursos para que este plan de desinfección de la Diputación Provincial,

que se limita a 139 municipios de la provincia y solo actúa en dos

edificios municipales a señalar por el alcalde en cuestión, "cumpla con

rigor y con las medidas de seguridad oportunas con las labores de

desinfección".

Ureña ha trasladado el "malestar" de los alcaldes de aquellos municipios donde ya se ha aplicado el "ambicioso" plan de desinfección puesto que se ha limitado a "un único operario que desinfecta con agua y lejía cargados en una mochila las entradas de dos edificios del ayuntamiento. Ya está".

"Con esta forma chapucera de actuar se está consiguiendo profundizar en

el descrédito de la Diputación de Granada, y a la par se hace un flaco

favor a la lucha contra el Covid-19", ha apostillado Salustiano Ureña.

El diputado provincial del PP se ha preguntado "cómo José Entrena puede

aplaudir un servicio tan ineficaz como el que está ofreciendo desde la

Diputación de Granada a los pueblos en la lucha contra el coronavirus,

cuando los alcaldes han sido capaces de conseguir, con menos dinero y

recursos que los que tiene una administración como la provincial, poner

a disposición de sus vecinos tractores, camiones y toda clase de

vehículos municipales encargados de la desinfección de sus calles de una

forma segura y eficiente".

"Debería, como mínimo, darle un poco de vergüenza el presidir la

Diputación de Granada, tener recursos económicos y maltratar a los

pueblos de esta manera", ha dirigido el dirigente popular a un José

Entrena "perdido en su propia ineficacia y la de su equipo de gobierno

ante la crisis sanitaria". "Malestar e indignación es lo que el servicio prestado por el presidente de la Diputación de Granada está despertando en los pueblos", ha añadido.

Salustiano Ureña ha recordado que el Partido Popular ya denunció que el

plan para la desinfección de edificios municipales que pretendía poner

en marcha el gobierno de la Diputación de Granada carecía de

"transparencia y llegaba un mes tarde".

"A día de hoy, más de 40 días después seguimos sin conocer la cuantía de ese contratazo, el procedimiento seguido, la prioridad del mismo ni sus

objetivos concretos, aunque ya estamos comprobando con pesar que estos

son decepcionantes e inútiles en la lucha contra el Covid-19", ha

recriminado Ureña.

El diputado popular ha incidido en que "ni los medios materiales ni las

medidas de seguridad que se están empleando son los adecuados". Además,

en algunas localidades, "los propios alcaldes desconocían el inicio de

este plan de desinfección en su pueblo".

Para el diputado provincial, esta falta de "transparencia" en una

administración democrática, una vez más, "queda solapada con los

nefastos resultados". "Anunciar a bombo y platillo este plan de desinfección, ponerlo en marcha 40 días después de su anuncio y en unas condiciones y unos medios que no son los oportunos deben producirnos a todos un tremendo bochorno", ha criticado.

A juicio de Salustiano Ureña, "si esto es lo que podemos esperar de

nuestro gobierno de la Diputación Provincial, cuando desde los

ayuntamientos de nuestra provincia, desde que se iniciase el estado de

alarma, llevan trabajando en la desinfección de calles y equipamientos

municipales, en la mayoría de los casos con mayor rigor al ofrecido por

José Entrena, la verdad que, además de lamentable y bochornosa, la labor

de la Institución socialista, en este caso, carece de entidad alguna".

"Han tenido 40 días para poner en marcha este plan de desinfección, no

lo han consensuado con nadie, ni con la oposición ni con los alcaldes,

que están al frente de sus ayuntamientos y conocen la realidad y

necesidades de su pueblo. Y ahora todos los granadinos estamos pagando

las consecuencias, una vez más, de la nefasta y mediocre gestión de José

Entrena", ha concluido Ureña.