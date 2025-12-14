PP de Granada pide al Gobierno que ejecute las conducciones de la presa de Rules para apoyar a los agricultores

El vicesecretario regional del PP, Manuel Francisco García. - PP GRANADA

RULES (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) ha reclamado al Gobierno de España que "asuma su responsabilidad y dé un paso adelante" para ejecutar las conducciones de la presa de Rules, "una infraestructura declarada de interés general del Estado y fundamental para el desarrollo agrícola y económico de la Costa Tropical".

Así lo ha señalado el vicesecretario regional del PP, Manuel Francisco García, quien ha insistido en una nota en que "ya no hay excusas para seguir retrasando una actuación comprometida con los agricultores máxime tras el compromiso económico trasladado por el presidente de la Diputación de Granada para sumar a la institución provincial en la cofinanciación de las obras".

El popular ha recordado que fue el propio Ministerio el que prometió financiar parte de estas conducciones con fondos europeos Next Generation, "unos recursos que finalmente se han perdido por no presentar el proyecto en plazo, lo que ha generado una situación de incertidumbre y un grave perjuicio para el sector agrario". En este contexto, García ha recalcado que "la competencia es estatal y que corresponde al Gobierno central plantear un modelo de financiación, un calendario y un proyecto claro que permita avanzar".

El vicesecretario regional ha puesto en valor la disposición de las administraciones gobernadas por el PP para colaborar en la solución, subrayando el compromiso de la Junta de Andalucía y el expresado esta misma semana por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, para sumar a la institución provincial en la cofinanciación contribuyendo así a desbloquear la situación. "Hay voluntad, hay compromiso y hay responsabilidad institucional", ha destacado el popular, toda vez que ha indicado que "ahora falta que el Gobierno de España no busque una nueva excusa".

El vicesecretario regional del PP ha defendido que la Junta "ha sido clara desde el primer momento en su postura de colaboración pero el Ejecutivo central debe dejar de mirar hacia otro lado y atender una reivindicación justa y reiterada de los regantes". "El Gobierno debe dar un paso adelante y cumplir con Granada y con sus agricultores", ha concluido el vicesecretario regional lamentando "el silencio cómplice" del PSOE de Granada ante la "inacción" del Ejecutivo.