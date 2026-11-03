El PP de Granada pide al Gobierno de España medidas adicionales para facilitar las conexiones con Madrid

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Granada, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha pedido al Gobierno de España que estudie y concrete medidas adicionales para facilitar los desplazamientos entre Granada y Madrid ante las dificultades de movilidad derivadas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo.

Saavedra ha señalado que las consecuencias del accidente están afectando a numerosos ciudadanos que necesitan desplazarse a la capital de España por motivos laborales, familiares o personales, y ha considerado necesario que las administraciones y los operadores de transporte trabajen de manera coordinada para ofrecer alternativas mientras persista la interrupción del servicio ferroviario.

En este sentido, el candidato 'popular' ha señalado que la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la capital comunicaron el pasado sábado que están manteniendo conversaciones con diferentes compañías para estudiar fórmulas que permitan reforzar las conexiones aéreas y terrestres con Madrid.

Saavedra ha solicitado al Gobierno de España que informe de las medidas previstas para atender específicamente las necesidades de movilidad de los granadinos y de las posibilidades de ampliar la oferta de transporte disponible.

En este contexto, el candidato del PP ha reclamado al Ejecutivo central que centre sus esfuerzos en resolver los problemas de los ciudadanos y deje a un lado la propaganda, los cálculos electorales y las filtraciones.

"Los granadinos no necesitan más titulares ni estrategias políticas. Necesitan soluciones. El Gobierno de España debe dejar de estar pendiente de la propaganda y dedicarse, de una vez, a gestionar y a dar respuestas a quienes están sufriendo las consecuencias de esta situación", ha afirmado.

Saavedra ha defendido que Granada necesita un Gobierno de España "que esté a la altura de las circunstancias" y ha asegurado que, con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo, la provincia recuperará la gestión, el rigor y la experiencia.

"Granada merece un Gobierno que se preocupe de sus problemas, que planifique, que gestione y que actúe cuando los ciudadanos lo necesitan. Ese es el modelo que representa Alberto Núñez Feijóo", ha señalado.

Por último, ha reiterado la importancia de abordar esta situación "desde la prudencia, el respeto a las víctimas y sus familias y la colaboración entre las administraciones competentes, con el objetivo común de reducir las dificultades que están afrontando los usuarios del transporte".