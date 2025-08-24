El PP de Granada pone en valor el Plan de Obras impulsado por el Ayuntamiento para "transformar" la ciudad

GRANADA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha puesto en valor la "gran transformación" que está viviendo la ciudad de Granada gracias al Plan de Obras que impulsa el gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo. Un modelo de ciudad que, según ha subrayado, "ya es una realidad, está llegando a todos los distritos y garantiza que nadie quede atrás".

"Cualquier granadino que dé un paseo por nuestra ciudad se da cuenta de que Granada avanza, de que Granada está en marcha. El equipo del Partido Popular y el gobierno de Marifrán Carazo está transformando nuestra ciudad y actuando en todos los distritos. Hacía décadas que Granada no desarrollaba un Plan de Obras tan ambicioso como el que estamos poniendo en marcha", ha señalado Saavedra en una nota.

Asimismo, el dirigente popular ha explicado que este modelo de ciudad se está desarrollando bajo tres premisas claras. La primera, "favorecer al peatón, potenciando las plataformas únicas para que los granadinos puedan disfrutar de sus calles, plazas y avenidas"; la segunda, "aumentar las zonas verdes, de manera que todas las calles reformadas cuenten con más árboles y espacios de sombra que antes"; y la tercera, "ofrecer una imagen moderna y renovada, con nuevo mobiliario urbano, la sustitución de canalizaciones y abastecimientos de agua, y la instalación de parques infantiles para el disfrute de las familias".

En este sentido, ha destacado la ejecución de más de 60 actuaciones con una inversión que roza los 40 millones de euros. También Saavedra ha citado como ejemplos las obras de la calle Las Flores, Divina Pastora, el callejón de la Alberzana o la calle Mina en el Albaicín, la rotonda de la avenida del Conocimiento; además de las intervenciones en calles tan relevantes como San Antón, Martínez Campos, Luis Braille, San Vicente Ferrer o el Camino de la Vacas.

Para el PP, uno de los proyectos "más emblemáticos" es la construcción del Parque de la Familias, donde se plantarán 700 árboles y que se convertirá en un nuevo pulmón verde para Granada. De este modo, el partido ha anunciado que próximamente también se iniciarán las obras en la avenida Cervantes, en el distrito Genil, una actuación largamente reclamada por los vecinos; así como en el bulevar Don Bosco en el Zaidín o en la carretera de Málaga en la Chana.

A todo ello, Saavedra ha subrayado también el plan de embellecimiento de plazas y parques con una inversión de 2 millones de euros que comenzará con la renovación de espacios tan significativos como la plaza Fontiveros, la de los Cármenes Antiguos, la plaza del Rocío o Mercedes Domenech.

"Estamos cuidando Granada y cuidando a los granadinos. Este gran Plan de Obras es ya una realidad y refleja la apuesta del gobierno de Marifrán Carazo por una ciudad más habitable, moderna y verde, en la que todos los barrios cuentan y nadie quede atrás", ha concluido el 'popular'.