El PP de Granada proclama a Francis Rodríguez como único candidato a la presidencia del partido

Francis Rodríguez, del PP de Granada, atendiendo a los medios en una imagen de archivo. - PP DE GRANADA

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora del XVI Congreso Provincial del Partido Popular de Granada (COC) ha proclamado a Francis Rodríguez como único candidato a la Presidencia provincial una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de candidaturas, y tras comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en el proceso congresual.

En una nota del PP, el presidente de la COC, Juan Cobo, ha explicado que tras cerrarse el periodo habilitado para la presentación de candidaturas, sólo se ha formalizado la encabezada por Rodríguez, que ha quedado proclamada "conforme al calendario y a las normas que regulan el Congreso Provincial".

Cobo ha destacado especialmente "la alta participación y la ilusión" con la que los afiliados están viviendo las distintas fases del proceso, así como "la implicación demostrada desde todos los puntos de la provincia".

"Estamos viendo un partido con ganas de participar, de aportar y de formar parte de un Congreso que queremos que sea de todos. La respuesta de nuestros afiliados durante estas primeras semanas demuestra la ilusión con la que el PP de Granada afronta esta cita", ha afirmado el presidente del Comité.

Al hilo de eso, ha asgurado que desde la COC seguirán trabajando para que todo el proceso se desarrolle "con absoluta normalidad, transparencia y todas las garantías", cumpliendo cada uno de los plazos establecidos y "favoreciendo la máxima participación de los afiliados" del PP en esta provincia andaluza.

Con la proclamación de la única candidatura presentada, el XVI Congreso Provincial entra ahora en una nueva fase, que continuará durante las próximas semanas con el desarrollo del calendario establecido por la Comisión Organizadora.

Cobo ha subrayado que el objetivo es llegar al próximo 7 de noviembre con un congreso "participativo, abierto al debate y centrado en Granada y en todo lo que nuestra provincia tiene por delante".

El proceso congresual culminará el 7 de noviembre con la celebración del XVI Congreso Provincial del Partido Popular de Granada, en el que los compromisarios participarán en las decisiones y votaciones previstas para la configuración de los órganos de dirección del partido.