PP de Granada rechaza la subida de cuotas a autónomos en 2026 y acusa al Gobierno de "asfixiar y despreciar su trabajo"

GRANADA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Granada ha expresado su rechazo a la subida de las cuotas para trabajadores autónomos prevista por el Gobierno de España a partir de 2026, calificándola como "una medida que amenaza el sustento de miles de profesionales que ya soportan una elevada presión fiscal". Desde la formación popular advierten que esta reforma "asfixia a los autónomos con una política que desprecia su trabajo y pone en peligro el empleo que generan".

En la provincia de Granada, el número de trabajadores por cuenta propia alcanzó en agosto los 69.403, una cifra que incluso supera al número de desempleados. Ante este contexto, el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra, ha señalado que "esta subida es un castigo injustificado a quienes sostienen el comercio, la hostelería, la construcción y todos los sectores que dan vida a la provincia".

Desde el PP han manifestado su apoyo al pequeño comercio, al que el Gobierno "castiga con más impuestos, haciendo cada vez más difícil la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas que son la base de nuestra economía".

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla incrementos mensuales de entre diez y 200 euros, alcanzando cuotas que podrían oscilar entre los 217 y los 796 euros según los tramos de ingresos.

Para Saavedra, "es una barbaridad que se pretenda calcular las cotizaciones en base a la facturación bruta, sin tener en cuenta los gastos, las inversiones o la inestabilidad que caracteriza al trabajo autónomo", a lo que ha añadido que esta subida "penaliza el esfuerzo y la iniciativa".

"Ante este despropósito, el presidente del PP, Feijóo, ha anunciado nuevas medidas para los autónomos como una bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y garantizar la formación para asegurar el relevo generacional", ha apuntado Saavedra.

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que "el PP también ha propuesto una única liquidación de IVA anual y ventajas fiscales y beneficios económicos para quienes continúen negocios familiares o la actividad del sector primario".

El secretario general ha abogado "por un sistema más justo, que contemple los beneficios reales y reconozca la antigüedad en la actividad como un valor añadido". Saavedra ha lamentado que "en la Moncloa no se dignen en escuchar a quienes levantan la persiana cada día. Nuestra economía necesita a los autónomos, que aportan talento y crean riqueza y empleo de calidad en Granada", ha concluido Saavedra.