El PP de Granada valora la apuesta por la industria, energía y minería en los Presupuestos de la Junta

La parlamentaria Celia Santiago. - PP DE GRANADA

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas de industria, energía y minas en los nuevos Presupuestos de la Junta de Andalucía, que destinan 1.124 millones de euros a estas áreas estratégicas. Al hilo, la parlamentaria Celia Santiago ha subrayado que esta cifra supone un incremento del 400 por ciento más respecto a 2018, lo que demuestra "la apuesta más ambiciosa de la Junta por la modernización productiva y el desarrollo económico".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Santiago ha explicado que este aumento en industria, energía y minas "refleja una planificación clara para impulsar la competitividad empresarial, atraer inversiones y generar empleo de calidad". Asimismo, ha señalado que "Andalucía encadena doce meses de crecimiento industrial y que el índice de producción ha aumentado un 16,6 por ciento, quince puntos por encima de la media nacional".

En relación, la parlamentaria ha concretado que en los últimos tres años se han captado 17.000 millones de euros en inversión industrial, con proyectos que también están llegando a Granada "y que consolidan a la provincia como un polo de desarrollo económico". Al respecto, ha destacado que este dinamismo confirma que "la industria andaluza está ganando peso y Granada forma parte de ese avance".

Además, Santiago ha valorado el liderazgo energético de Andalucía, que ha instalado 7.000 megavatios de potencia renovable en los últimos años. En este sentido, ha declarado que "este crecimiento en energía limpia beneficia directamente a Granada, tanto por la atracción de nuevas inversiones como por los programas de eficiencia energética y modernización industrial que se desplegarán en la provincia".

Igualmente, ha destacado que los presupuestos incluyen inversiones concretas para Granada que consolidan su papel "como referente en inteligencia artificial y transformación digital". En concreto, ha subrayado que la Junta destina 5.665.000 euros al Centro de Inteligencia Artificial y Automatización Inteligente ubicado en la provincia, una infraestructura que, en sus palabras, "refuerza el liderazgo de Granada en un sector de enorme proyección y capacidad para atraer talento y empresas tecnológicas".

Además, ha precisado que los presupuestos contemplan 18,5 millones de euros para la Agencia Digital de Andalucía, cuya actividad tiene impacto directo en Granada y que, según ha señalado, "está impulsando proyectos que sitúan a nuestra provincia en la vanguardia de la digitalización".

Según la formación, los presupuestos destinan 80 millones de euros a la mejora de espacios productivos e industriales en Andalucía y Granada, y por primera vez incluyen diez millones para eficiencia energética en hogares vulnerables. Santiago también ha enfatizado el impulso a la presencia femenina en sectores como la industria y la minería.

La parlamentaria ha subrayado que "este esfuerzo inversor contrasta con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", y ha concretado que el Ejecutivo central ha dejado sin ejecutar 23.000 millones de euros en materia de industria, convirtiéndose en el ministerio menos ejecutor de todo el Gobierno de España". Según Santiago, "mientras la Junta presupuesta, invierte y ejecuta, el Gobierno central mantiene un trato claramente perjudicial hacia Granada en infraestructuras ferroviarias y carreteras".

También ha afeado el déficit en infraestructuras eléctricas, ya que Andalucía tiene un 40 por ciento menos de redes de distribución y transporte que la media nacional teniendo en cuenta que representa el 18 por ciento del total de España, lo que supone un privilegio a otros territorios. En relación, ha apostillado que en Granada esta situación "es aún más grave y limita la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo industrial de la provincia".

Para finalizar, ha concluido que "estos presupuestos consolidan un modelo de gestión que apuesta por la industria, la energía y la innovación como pilares del desarrollo económico", al tiempo que ha detallado que "Andalucía y Granada avanzan con fuerza, porque cuando se gobierna con visión y responsabilidad, las oportunidades llegan y se traducen en más empleo, más inversión y más futuro para nuestra tierra".