El PP de Granada valora la "inversión histórica" de la Junta en infraestructuras hidráulicas en la provincia

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Granada Celia Santiago. - PP DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Granada Celia Santiago ha valorado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por las infraestructuras hidráulicas "con la mayor inversión realizada nunca en Andalucía y en la provincia de Granada para garantizar un recurso estratégico y asegurar el futuro de nuestros municipios".

Santiago ha afirmado que "la legislatura del agua va a continuar con el nuevo gobierno", gracias a una planificación "sin precedentes" que está permitiendo modernizar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de aguas regeneradas, según ha concretado la formación en una nota. "El agua es un motor de desarrollo para la agricultura, el turismo, la industria y la creación de oportunidades que Juanma Moreno ha puesto en el centro de la gestión", ha señalado.

Asimismo, la parlamentaria ha concretado que el Gobierno andaluz ha "multiplicado por nueve la ejecución del canon de mejora con respecto a los anteriores gobiernos socialistas", alcanzando los 300 millones de euros de ejecución. "Durante años el canon del agua se cobró sin traducirse en inversiones", ha apuntado. "Hoy, cada euro revierte en obras que garantizan el abastecimiento y la depuración".

Al hilo, Santiago ha apostillado que desde 2019 la Junta de Andalucía ha destinado más de 183 millones de euros a infraestructuras hidráulicas en la provincia de Granada, impulsando actuaciones "que permanecían bloqueadas y desarrollando una planificación plurianual apoyada en fondos europeos para disponer de una red hidráulica moderna, eficiente y preparada para afrontar los periodos de sequía".

"Ese esfuerzo se traduce en proyectos ya ejecutados, en marcha o planificados como la histórica ampliación de la EDAR de Los Vados, la agrupación de vertidos y la futura ETAP de Polopos, Rubite y Sorvilán, así como la nueva EDAR de Deifontes, la de Albuñol o la que da servicio a Almegíjar y Carataunas", ha añadido.

En esta línea, ha destacado que la Costa Tropical concentra algunas de las inversiones hidráulicas más importantes que actualmente ejecuta el Gobierno andaluz, con actuaciones destinadas a "incrementar el aprovechamiento de las aguas regeneradas para regadío, reforzar el abastecimiento, mejorar la depuración y garantizar el suministro a los municipios, como es el caso de Almuñécar y La Herradura".

Frente a ello, Santiago ha lamentado que el Gobierno de España "continúe sin ejecutar infraestructuras hidráulicas de interés general imprescindibles para la provincia, como las canalizaciones de Rules o la presa de Gor". "Mientras el Gobierno de Juanma Moreno planifica, invierte y ejecuta, el Ejecutivo socialista mantiene paralizados proyectos estratégicos que Granada lleva esperando demasiados años", ha criticado.

"Hay dos modelos claramente diferenciados", ha concluido. "El del Gobierno andaluz, que invierte, planifica y ofrece soluciones para garantizar el agua del presente y del futuro, y el de un Gobierno de España incapaz de aprobar unos presupuestos en toda una legislatura y que sigue incumpliendo con los granadinos".