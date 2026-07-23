El PP impulsa una moción para "blindar" la transparencia en las oposiciones de la Diputación de Jaén

Encuentro comarcal del PP en Rus - PP

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén presentará en el pleno de este viernes una moción destinada a reforzar la imparcialidad y garantizar la objetividad en los procesos selectivos de la institución provincial.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, la iniciativa busca "blindar" la transparencia del acceso al empleo público en un momento que califica de "crítico", debido a los "graves indicios de presunto enchufismo y corrupción" que, según los populares, afectan a la administración provincial y que les obligan a acudir a la Fiscalía Anticorrupción.

Camacho ha criticado que la Diputación "parece estar al servicio del PSOE y no de los jiennenses", argumentando que numerosos cargos socialistas han obtenido plaza o bolsa en las últimas oposiciones. "Es llamativo que todos los excargos del PSOE que han perdido alcaldías o que forman parte del partido consigan las mejores notas", ha aseverado el portavoz, quien lamenta que se esté "arrebatando la ilusión" al resto de personas que opositan.

Asimismo, el portavoz popular ha hecho alusión a las investigaciones de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalarían a la Diputación de Jaén por su presunta vinculación con la trama de Leire Díez, por lo que ha exigido explicaciones al secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Juan Latorre.

Para corregir esta situación, la moción del PP propone medidas concretas como la incorporación de funcionarios de otras administraciones de la provincia en los tribunales de valoración, promover que las secretarías de los mismos recaigan en personal funcionario de carrera, y reforzar la custodia y confidencialidad de los exámenes.

Estas declaraciones se han realizado en el marco de un encuentro comarcal del Grupo Popular en el municipio de Rus (Jaén). Durante la jornada, el diputado provincial Tomás Fuentes ha censurado el "sectarismo y el abandono" que, a su juicio, sufren diversos municipios de la comarca en función de su color político.

Fuentes ha reclamado una inversión urgente e integral en la carretera JA-4108 en Baeza, en los caminos rurales, la reactivación de la autovía A-32 y mejoras en las infraestructuras eléctricas.

Por su parte, la alcaldesa y secretaria general del PP de Rus, Rocío Beltrán, ha denunciado el "pésimo estado" y la presencia de "enormes socavones" en la carretera que conecta Rus con la entidad local de El Mármol debido a la falta de mantenimiento.

Finalmente, Beltrán ha lamentado el "recorte" en el Plan Especial de Empleo de la Diputación, detallando que la asignación para el municipio de Rus ha disminuido de más de 100.000 euros a apenas 37.000 euros, mientras que a nivel provincial el plan "ha bajado de diez millones a solo tres millones de euros".

En contraposición, la regidora ha puesto en valor los más de tres millones de euros destinados a la creación de empleo que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha invertido en Rus en los últimos años.