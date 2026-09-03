PP-A incide en pedir "responsabilidades políticas" por el accidente de Adamuz tras el "informe técnico" de Guardia Civil

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, atiende a los medios en Sevilla. - PP-A

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha incidido este jueves en reclamar "responsabilidades políticas" por el accidente ferroviario registrado el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, tras el "informe técnico" de la Guardia Civil que se ha conocido en las últimas horas "sobre las causas técnicas de lo que pasó".

Así lo ha trasladado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una atención a medios en Sevilla, después de que la Guardia Civil haya remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del referido accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero, que documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Al hilo, el secretario general del PP andaluz ha querido remarcar el "cariño" y la "solidaridad que tiene todo el pueblo de Andalucía con las víctimas del accidente de Adamuz", y ha señalado que lo que se ha conocido es "el informe técnico de la Guardia Civil sobre las causas técnicas de lo que pasó allí", que "esclarece que la causa directa fue el mal estado de conservación de la vía, de una de las soldaduras", según ha agregado.

Repullo ha subrayado que desde el PP-A van a "pedir la verdad" sobre lo sucedido, desde la premisa de que "las víctimas tienen el derecho, igual que el resto de andaluces, de conocer lo que pasó allí para saldar esa deuda que tenemos con las víctimas y con sus familias y, por supuesto, para tener el pleno convencimiento de que aquello no va a volver a pasar ni un vez más en Andalucía".

Además, ha remarcado que desde el PP-A van a "pedir las responsabilidades políticas, que todavía no ha habido ninguna", pese a que 46 personas perdieron la vida en aquella trágica noche, según ha llamado la atención.

"La responsabilidad judicial ya vendrá en su momento, pero vamos a exigir la verdad, vamos a exigir la responsabilidad política por todo lo que sucedió allí, y vamos a estar siempre al lado, con todo el cariño y con toda la solidaridad, igual que hacemos con el pueblo de Ceuta, con las víctimas de ese accidente que nunca debió suceder", ha concluido Antonio Repullo.