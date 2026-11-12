PP inicia la campaña en Jaén reivindicando a Feijóo como el "cambio necesario" frente a los "agravios" del PSOE

Archivo - El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez. - PP - Archivo

BAILÉN (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha iniciado la campaña para las generales del 29 de noviembre defendiendo la urgencia de un relevo en el Ejecutivo central, asegurando que el "cambio necesario" para el país es el que representa Alberto Núñez Feijóo.

El líder de los populares jiennenses ha calificado esta campaña de "importantísima" para trasladar a la ciudadanía la necesidad de un giro político. En su intervención, ha criticado duramente la gestión del actual Gobierno del PSOE, al que ha acusado de "invadir las instituciones" y de "decretar leyes a su favor" desde 2017.

"El 29 de noviembre no son unas elecciones cualesquiera, son las que decidirán si España sigue cuesta abajo con Pedro Sánchez o si volvemos a ponernos en marcha con Feijóo", ha aseverado.

Domínguez ha contrapuesto la situación actual con el programa electoral de Feijóo, que consta de 249 medidas orientadas a resolver problemas como el acceso a la vivienda --proponiendo la construcción de un millón de inmuebles y una nueva Ley de Suelo-- o el encarecimiento de la cesta de la compra y los combustibles.

Entre las propuestas del PP, ha destacado la rebaja del IRPF a las rentas medias y bajas, la aplicación de un IVA cero a los alimentos básicos, la creación de una renta de activación para el empleo y "la expulsión de los okupas en un plazo de 48 horas".

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Jaén Luis Mariano Camacho ha denunciado que la provincia "se ha quedado a la cola del país" debido a que el PSOE la situó como "la penúltima en inversión".

Camacho ha asegurado que, bajo la presidencia de Feijóo, Jaén contará con un compromiso "real y firme" que incluirá una conexión ferroviaria "digna", la conclusión de la autovía A-32 y la conversión de la N-432 en la A-81.

Asimismo, el candidato número uno del PP de Jaén al Congreso ha garantizado que se defenderá "a ultranza" el campo y el olivar mediante infraestructuras hidráulicas que aseguren el agua necesaria para los agricultores.

También ha lamentado la situación de abandono de infraestructuras singulares de la provincia, poniendo como ejemplo el deterioro y saqueo del emblemático edificio de Paradores de Turismo en Bailén.

En la misma línea, el candidato al Senado Juan Diego Requena ha hecho hincapié en la urgencia de acometer inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica de la provincia, advirtiendo de que "sin energía es imposible crecer" ni desarrollar áreas empresariales o la alta velocidad.

Finalmente, Requena ha acusado al PSOE de legislar "de espaldas al campo" y de mostrarse como "el peor enemigo del medio rural". Frente a ello, ha reivindicado el peso de Jaén como primera potencia mundial de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y ha defendido la necesidad de una política medioambiental "seria, responsable y congruente" que respete actividades como la cinegética, la cual ha calificado de "imprescindible" para la conservación de la biodiversidad en el territorio.