El PP insta al PSOE a que aclare si el caso Koldo se extendió a varios municipios de la provincia de Granada

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de Granada, Inmaculada Hernández, ha mostrado su "profunda preocupación" tras conocer la información que publica un diario nacional y que señala las supuestas ramificaciones del caso Koldo a los municipios de Armilla, Pulianas, Otura y Atarfe.

A través de un comunicado de prensa, Hernández ha lamentado que "el PSOE de Granada y su secretario general, Pedro Fernández, delegado de Pedro Sánchez en Andalucía, sigan callados ante unas informaciones tan graves que afectan directamente a municipios gobernados por su partido. Es insostenible ya este silencio por parte de la dirección provincial socialista, máxime ha recordado teniendo en cuenta que la justicia además investiga al que fuera su mano derecha en la Delegación del Gobierno que pertenecía a una de las empresas objeto de la investigación".

La senadora ha instado a que se aclaren todas las "sombras" sobre las supuestas adjudicaciones señaladas: "Es necesario que además del secretario general del PSOE, los alcaldes de Pulianas, Otura, Atarfe y Armilla den explicaciones claras y urgentes a los vecinos".

Y es que la 'popular' ha considerado "de máxima urgencia" que los regidores de los municipios señalados despejen cualquier tipo de duda que según reza la información apunta a modificados de pliegos, modificados posteriores y dudas sobre el proceso de transparencia en la adjudicación de contratos a una de las empresas que está siendo investigada y que es la que además contrató a la exmujer de Koldo, asesor del exministro Ábalos.

Asimismo, ha recordado "que este silencio no es nada nuevo" y que aún hay más cuestiones sin responder: "Queremos saber qué pasó en el Parador de Granada la noche antes de la investidura de Paco Cuenca como alcalde en el encuentro que mantuvo el exministro José Luis Ábalos. Los granadinos tienen derecho a conocer la verdad y a que se despejen todas las dudas que rodean a este caso".

Entre ellas, ha señalado que es necesario explicar "por qué curiosamente tras su visita a la provincia se multiplicaron los contratos a esta empresa". Hernández ha incidido en que el silencio no es una opción y reclama transparencia absoluta: "El PSOE no puede mirar hacia otro lado y seguir escondiendo la cabeza".