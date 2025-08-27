PSOE de Granada dice que PP "también contrató con empresa que cuestiona" en cuanto a caso Koldo en Junta y Ayuntamientos

Pedro Fernández acusa a los 'populares' de "hacer el ridículo" y los invita a "a aplicar el mismo rasero" con sus dirigentes

GRANADA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha pedido al PP provincial que "deje de hacer el ridículo y se aplique el mismo rasero con sus alcaldes, alcaldesas y dirigentes que el que pretende utilizar contra el PSOE". En este sentido, los socialistas han señalado en un comunicado que "si --el PP-- va a pedir explicaciones por contratar con la empresa a la que aluden --en relación con el caso Koldo--, que empiecen por su propia casa.

El secretario general de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, ha criticado la que considera "falta de rigor y honestidad" de la senadora del PP Inmaculada Hernández, a la que ha acusado de "condenar sin pruebas y tratar de salpicar a ayuntamientos, alcaldes socialistas y técnicos municipales con una trama a la que son totalmente ajenos, mientras oculta que en la Junta de Andalucía y en ayuntamientos gobernados por el PP también firmaron contratos por los procedimientos establecidos".

"No ponemos en duda que estos contratos se hayan realizado de forma legal y en ningún momento están en entredicho", ha remarcado para preguntarse si la señora Hernández "acaso además duda de la honorabilidad de los empleados públicos que tutelan los procedimientos de contratación".

Así, ha añadido que "si va a ser igual de exigente con el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, puesto que el Ayuntamiento de Alhendín también ha contratado con dicha empresa".

Los socialistas han recordado que alcaldes y alcaldesas del PP, como Luisa García Chamorro de Motril, María Merinda Sádaba de Las Gabias, Pedro Justo de Baza, Antonio Narváez de Churriana de la Vega o Jorge Sánchez de Algarinejo, igualmente contrataron con la empresa a la que su partido señala. "En este caso, ¿Por qué Hernández no pide explicaciones a sus propios alcaldes y alcaldesas? ¿Por qué calla cuando son los suyos?", han cuestionado.

Asimismo, han subrayado que incluso la propia Junta de Andalucía, con Marifrán Carazo como consejera de Fomento, con Antonio Granados y Antonio Ayllón como responsables provinciales de Fomento, y la Agencia de Medio Ambiente y Agua, trabajaron con esta empresa. "¿El PP tiene la cara dura de mirar hacia otro lado cuando se trata de los suyos?".

Tras indicar que todos estos expedientes se pueden consultar en la plataforma de Contratación del Sector Público, ha considerado que el PP "trata de manchar a toda costa la gestión pública a base de conjeturas" y ha censurado "su empeño por sembrar dudas sin consistencia alguna y tratar de confundir a la ciudadanía permanentemente".

Por último, ha afirmado que los alcaldes y alcaldesas del PSOE en la provincia si por algo se caracterizan es por "su ejemplaridad y trabajo incansable por sus municipios y su gente", por lo que ha instado al PP a que "abandone de inmediato sus difamaciones con tal de sacar rédito electoral, más aún cuando guarda un absoluto silencio ante casos de condenas en firme e investigaciones judiciales que afectan a representantes públicos de su partido".