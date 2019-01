PP-A sugiere al PSOE-A un "escrache" en Moncloa por la decisión de posponer la financiación autonómica

Actualizado 14/01/2019 14:18:00 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha instado este lunes al PSOE-A a hacer un "escrache" en la puerta de Moncloa ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no reformar la financiación autonómica durante la presente legislatura.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, López ha dicho que es ahí "donde se debe hacer un escrache y no en la investidura" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, como futuro jefe del Ejecutivo andaluz.

Y es que, según ha denunciado, el PSOE-A pretende "utilizar un tema tan sensible como la violencia de género como excusa para hacer un escrache en la investidura", en relación a las movilizaciones de colectivos feministas convocadas en esa fecha a las puertas del Parlamento.

"No solo no se ha retrocedido ni un milímetro en la lucha contra la violencia de género, sino que en el acuerdo firmado con Cs está seguir avanzando todos unidos para poner fin a esta lacra", ha agregado López, para quien "la única intención de los socialista es rechazar lo que los andaluces dijeron democráticamente en las urnas porque no han asumido que Andalucía no es el cortijo de Susana Díaz".

En relación a la financiación autonómica, López ha recordado que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, decía que con un Gobierno del PSOE la reforma de la financiación autonómica se llevaría a cabo de forma "rápida". "Pues no solo no será rápida sino que se saca de la legislatura", ha apuntado la dirigente 'popular'.

Así, tras criticar que "Sánchez se cargue literalmente

lo que ya se había avanzado con el Gobierno de Rajoy" en esta materia, la número dos del PP-A ha advertido de que el jefe del Ejecutivo central "ha metido en una papelera ese acuerdo del Parlamento andaluz que reclamaba 4.000 millones de financiación".

En su opinión, "le está faltando tiempo a Susana Díaz y a los dirigentes socialistas para montar un escrache en la puerta de Moncloa y para defender lo que es de los andaluces". Si bien, ha garantizado que "Moreno será tenaz y reivindicará el dinero que le corresponde a Andalucía pese a que Sánchez esté pisoteando esta tierra y dejando en muy mal lugar las palabras de Susana Díaz".