PP de Jaén acusa a PSOE de procurar siempre dejar fuera a la Junta del CETEDEX pese a sus ofrecimientos de colaboación

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP de Jaén, Elena González, ha acusado al PSOE de haber procurado siempre dejar fuera a la Junta del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) a pesar de sus continuos ofrecimientos de colaboración.

"¿Cómo se puede tener tantísima fata de vergüenza política para acusar a Juanma Moreno por su supuesta inacción con el CETEDEX cuando el PSOE se empeñó y se preocupó en no incluir a la Junta en sus planes para sacarlo de la foto porque eso es lo que le importan a los socialistas los jienenses, nada, solo las fotos?", cuestiona González en un comunicado.

La diputada regional señala que el Gobierno andaluz tendió la mano desde el primer momento y pidió al Gobierno de España que se le tuviese en cuenta, "pero el PSOE de Jaén es quien tiene vetada una mayor implicación de la administración autonómica, en su intento de blanquear el desprecio que los socialistas le hicieron a Jaén quitándoles el COLCE", critica.

Esta es, en palabras de la dirigente 'popular', una demostración más de las "malas prácticas socialistas y sus perversas intenciones", que, según señala, "con una mano cierran la puerta a que la Junta tenga mayor presencia en este proyecto y por otro lanzan puyas mediáticas".

El PP expone que este proyecto nace de la mano del Ministerio de Defensa y que, por lo tanto, es la administración central quien desarrolla y financia, mientras que el resto de administraciones lo único que han hecho es mostrar colaboración, "solo que ya se ha preocupado el PSOE de Jaén de parecer que la Diputación provincial ha sido protagonista de todo". "Pero a la Junta no se le ha permitido, al PSOE no le ha interesado nunca dar cabida a la administración andaluz para no poner al PP en las fotos", critica.

En palabras de González, "los socialistas jiennenses han querido siempre ser los dueños y señores de un proyecto que debe ser por y para el desarrollo de la provincia, sin colores políticos". En este sentido, ha recordado a Víctor Torres quien, cuando el proyecto estaba aún fraguándose, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ofreció colaboración y manifestó que los proyecto de CETEDEX podrían tener ayudas, "pero el PSOE no ha querido materializarlo haciendo un uso absolutamente partidista de este proyecto".

El PP considerea que, aún así, "a pesar de los intentos por bloquear a la Junta", de forma indirecta sí que existe implicación del Gobierno andaluz, ya que la Universidad de Jaén sí tiene participación en el desarrollo de CETEDEX y dicha institución está dentro del sistema público universitario andaluz y por ende se trata de una institución financiada en su mayoría por el presupuesto autonómico.

"Si el PSOE y sus nuevos dirigente quisieran cambiar el rumbo de este proyecto, les instamos a que hablen con sus compañeros del Gobierno central y muestren la necesidad de buscar la colaboración de la Junta, nosotros estamos convencidos de que el gobierno de Juanma Moreno siempre va a implicarse en actuaciones y proyectos que sean buenos para Jaén", ha concluido.

(EUROPA PRESS)